Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он также объяснил, как происходит процесс вручения повесток.

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Когда вручают "боевую" повестку

Истомин объяснил, что после обновления военно-учетных данных военнообязанные могут быть отправлены на прохождение военно-врачебной комиссии, однако "боевую" повестку им не выдают".

Так, на ВВК могут вызвать позже, в случае необходимости. Например, если в реестре не будет информации о пригодности или непригодности к службе, то ТЦК пришлет повестку на прохождение медосмотра. Кроме того, продолжает действовать постановление Кабмина №1487, которая позволяет сотрудникам ТЦК отправлять военнообязанных на ВВК сразу после обновления данных.

"Если гражданин пришел по повестке в ТЦК и СП, то его направляют на ВВК – в этом нет ничего противозаконного, потому что один из пунктов, как я уже говорил, в базе "Оберіг" есть информация о пригодности. Так что такое может быть, но это разные процессы, которые идут параллельно – уточнения персональных данных в течение 60 дней, ну и элементарная проверка документов, оповещения, которое осуществляют военнослужащие ТЦК, в частности в общественных местах или по адресам проживания", – пояснил Истомин.

Так, военно-врачебную комиссию необходимо пройти в течение 14 дней, однако это все определяется с учетом необходимого получения полной и объективной информации о состоянии здоровья человека. Истомин отметил, что только после прохождения ВВК военнообязанного могут отправить на фронт.

Повестка на отправку может быть вручена сразу, может быть вручена через некоторое время после ВВК. Но опять же, учитывая потребность комплектования Вооруженных сил Украины, учитывая потребность направить в определенные учебные центры военнообязанных по определенной военно-учетной специальности. Не предусмотрено ни одним законом, что это должно быть, например, в тот же день после прохождения ВВК, или это может быть не ранее трех дней, или что-то того – такого нигде нет в законе,

– отметили в ТЦК.