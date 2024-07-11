Про це заявив речника Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він також пояснив, як відбувається процес вручення повісток.

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Коли вручають "бойову" повістку

Істомін пояснив, що після оновлення військово-облікових даних військовозобов'язані можуть бути відправлені на проходження військово-лікарської комісії, однак "бойову" повістку їм не видають".

Так, на ВЛК можуть викликати пізніше, у разі потреби. Наприклад, якщо в реєстрі не буде інформації про придатність чи непридатність до служби, то ТЦК надішле повістку на проходження медогляду. Окрім того, продовжує діяти постанова Кабміну №1487, яка дозволяє співробітникам ТЦК відправляти військовозобов'язаних на ВЛК відразу після оновлення даних.

"Якщо громадянин прийшов за повісткою до ТЦК та СП, то його направляють на ВЛК – в цьому немає нічого протизаконного, тому що один з пунктів, як я вже казав, в базі "Оберіг" є інформація про придатність. Так що таке може бути, але це різні процеси, які йдуть паралельно – уточнення персональних даних протягом 60 днів, ну й елементарна перевірка документів, оповіщення, яке здійснюють військовослужбовці ТЦК, зокрема в громадських місцях або за адресами проживання", – пояснив Істомін.

Так, військово-лікарську комісію необхідно пройти протягом 14 днів, однак це все визначається з урахуванням необхідного отримання повної та об'єктивної інформації про стан здоров'я людини. Істомін наголосив, що лише після проходження ВЛК військовозобов'язаного можуть відправити на фронт.

Повістка на відправку може бути вручена відразу, може бути вручена через певний час після ВЛК. Але знову ж таки, враховуючи потребу комплектування Збройних сил України, враховуючи потребу направити до певних навчальних центрів військовозобов'язаних за певною військово-обліковою спеціальністю. Не передбачено жодним законом, що це повинно бути, наприклад, в той самий день після проходження ВЛК, або це може бути не раніше трьох днів, чи щось того – такого ніде немає в законі,

– наголосили в ТЦК.