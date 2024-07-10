Про це пишуть в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери". Там вказали, що входить до списку можливих захворювань.

Дивіться також У Міноборони пояснили, як часто треба проходити ВЛК

Адвокати пояснили, з якими хворобами можуть звільнити з ЗСУ

Відповідно до даних юристів, цей перелік забезпечує здоров'я та безпеку військовослужбовців, які навіть при найкращих зусиллях не можуть виконувати свої службові обов’язки з-за хвороб або медичних проблем.

Список можливих захворювань

Серцево-судинної системи, що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Захворювання органів дихання та внутрішньої секреції, що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Захворювання нервової системи, що викликають порушення координації рухів, епілептичні припадки, церебральний інсульт, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Захворювання зорової системи, що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Захворювання органів травлення, що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Хронічні гострі захворювання, що викликають значні обмеження фізичної активності, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Правознавці також пояснили, що рішення про звільнення приймається після проведення ВЛК та медичного огляду.

У разі звільнення зі служби, військовослужбовець має право на компенсацію відповідно до законодавства,

– додали фахівці.