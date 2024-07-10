Об этом пишут в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры". Там указали, что входит в список возможных заболеваний.

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Адвокаты объяснили, с какими болезнями могут уволить из ВСУ

Согласно данным юристов, этот перечень обеспечивает здоровье и безопасность военнослужащих, которые даже при лучших усилиях не могут выполнять свои служебные обязанности из-за болезней или медицинских проблем.

Список возможных заболеваний

Сердечно-сосудистой системы, вызывающих нарушение функций сердца и/или кровообращения, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания зрительной системы, вызывающие нарушения зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, которые не поддаются медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающие нарушение состава крови и ее функционирования, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Правоведы также объяснили, что решение об увольнении принимается после проведения ВВК и медицинского осмотра.

В случае увольнения со службы, военнослужащий имеет право на компенсацию в соответствии с законодательством,

– добавили специалисты.