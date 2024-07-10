Об этом пишут в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры". Там указали, что входит в список возможных заболеваний.
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Адвокаты объяснили, с какими болезнями могут уволить из ВСУ
Согласно данным юристов, этот перечень обеспечивает здоровье и безопасность военнослужащих, которые даже при лучших усилиях не могут выполнять свои служебные обязанности из-за болезней или медицинских проблем.
Список возможных заболеваний
- Сердечно-сосудистой системы, вызывающих нарушение функций сердца и/или кровообращения, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания зрительной системы, вызывающие нарушения зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, которые не поддаются медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающие нарушение состава крови и ее функционирования, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, которые не поддаются медикаментозному лечению.
Правоведы также объяснили, что решение об увольнении принимается после проведения ВВК и медицинского осмотра.
В случае увольнения со службы, военнослужащий имеет право на компенсацию в соответствии с законодательством,
– добавили специалисты.