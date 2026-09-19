Факт направлення "бойової" повістки поштою ще не означає призов

"Бойова" повістка, як і будь-яка інша під час мобілізації, може надсилатися засобами поштового зв'язку. Це передбачено у Постанові Кабінету Міністрів №560. У випадку ігнорування мобілізаційного розпорядження поліція зобов'язана порушити кримінальне провадження, тож особу подають у розшук не лише за базою "Оберіг", але й за базою МВС. Як зазначив у коментарі 24 Каналу військовий юрист Єгор Кулик, це вже вважається кримінальним розшуком.

За словами експерта, варто пам'ятати, що сам факт направлення "бойової" повістки означає, що вона вручена військовозобов'язаному. І не важливо, отримав він її особисто, чи ні.

Єгор Кулик Військовий юрист Водночас ТЦК має довести, що повістку направили саме за правильною адресою, а також що відправлення було рекомендованим, мало опис вкладення і повідомлення про вручення. Надсилання на випадкову, стару або неналежну адресу може свідчити про відсутність правомірного повідомлення.

Єгор Кулик наголосив, що юридично важливим є той факт, чи має особа чинне та належно оформлене право на звільнення від мобілізації на момент призову чи відправлення. Тобто якщо після отримання повістки, але ще до фактичної відправки до навчального центру чи військової частини, особі надали відстрочку або бронювання, то законних підстав відправити її служити центри комплектування не мають.

Дата повістки не скасовує наслідків чинного бронювання, оскільки закон прямо визначає заброньовану особу такою, що не підлягає призову. Практично необхідно одразу подати до ТЦК заяву та докази бронювання. Якщо у Резерв+ статус уже відображається, до заяви доцільно додати електронний військово-обліковий документ або його роздруківку,

– зазначив юрист.

Проте, якщо відомості ще не відображені, то експерт радить додати будь-які документи про факт звільнення від мобілізації, зокрема у випадку бронювання – витяг, лист роботодавця тощо.

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Тобто Єгор Кулик підсумував, що вимагати анулювання "бойової" повістки на відправлення можна, коли:

є чинна відстрочка чи бронювання;

встановлено непридатність до військової служби за висновком ВЛК;

відсутній належний медичний огляд перед направленням на службу, всупереч процедурі;

внесені помилкові персональні або військово-облікові дані;

направлення повістки відбулося не за тією адресою;

зафіксоване порушення вимог до оформлення та надсилання повістки.

Якщо ви вважаєте, що повістка незаконна, і плануєте оскаржувати її або дії ТЦК, доцільно отримати рекомендований лист. Це дозволяє мати на руках саму повістку, конверт, трек-номер, повідомлення про вручення та, за можливості, опис вкладення – тобто докази для перевірки процедури та подальшого звернення до ТЦК, адвоката чи суду,

– сказав фахівець.

Чому не варто відмовлятися від надісланої "бойової" повістки

Єгор Кулик наголосив, що відмова від одержання або неприбуття до поштового відділення не є надійним способом уникнути наслідків повістки.

Фактично повістка все одно вважатиметься врученою, якщо поштовий оператор поставить позначку про відмову від її отримання або про відсутність особи за адресою. Тоді ТЦК може посилатися на поштову відмітку як на дату вручення, через що громадянину все ж доведеться спростовувати належність адреси, вид поштового відправлення, зміст вкладення або інші обставини процедури.

Що робити після отримання

Юрист радить після одержання листа зберегти конверт, саму повістку, повідомлення про вручення, квитанцію та дані трекінгу. Варто також перевірити, чи надсилання відповідало вимогам пунктам 34 та 41 Порядку №560. Лист має бути рекомендованим, а також містити опис вкладення, повідомлення про вручення. На конверті має бути написана належна адреса.

Крім того, можна перевірити в електронному військово-обліковому документі відомості про бронювання, відстрочку та ВЛК.

Негайно звернутися до адвоката варто, якщо особа має законну підставу не підлягати призову або якщо є процесуальні порушення. Можна подати до ТЦК письмову заяву про врахування відстрочки чи бронювання, скасування повістки або виключення зі списку на відправлення,

– радить Єгор Кулик.

Нагадаємо, що після оновлення військово-облікових даних військовозобов'язані чоловіки не одразу отримують "бойову" повістку. Згідно з законом вона може бути вручена лише після проходження військово-лікарської комісії.

ВЛК необхідно пройти протягом 14 днів, однак ще враховується час на отримання повної та об'єктивної інформації про стан здоров'я людини.