В то же время есть условия, как вручают эту повестку и наличие личной подписи военнослужащего. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".

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При каких условиях боевая повестка считается врученной

Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка", выдается в военкоматах или других уполномоченных структурах и предусматривает дальнейшее направление лица в учебный центр, а затем – в боевое подразделение.

Как отметил юрист Юрий Айвазян, боевую повестку должны вручать лично военнообязанному в помещении ТЦК, Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов. Согласно постановлению Кабмина №560, документ должен быть лично подписан лицом, которому он назначен.

Тем не менее адвокат Евгений Лошаков заметил, что отсутствие подписи военнообязанного не означает, что повестка не была вручена. В таких случаях фиксацией факта вручения может стать официальный акт об отказе от подписи или другие документальные доказательства.

Если военнообязанный явился для уточнения данных в ТЦК, прошел ВВК, получил распоряжение, но не прибыл в указанный сборный пункт – это расценивают как уклонение от службы. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины об уклонении от военной службы. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.