Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро от 24 апреля, передает 24 Канал. Президент также назвал количество людей, добровольно присоединившихся к ВСУ.

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Что заявил Зеленский

В Украине мобилизация продолжается с начала войны, что соответствует законодательству и условиям военного положения.

Зеленский признал наличие отдельных инцидентов по уклонению, однако они, по словам президента, не характеризуют современную Украину.

Он также отметил, что сейчас около 800 – 600 тысяч украинцев добровольно пошли защищать Родину.