18 апреля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый заместитель Умерова генерал-лейтенант Иван Гаврилюк анонсировал возвращение с фронта военных, которые участвуют в боях против оккупантов с 2022 года, передает 24 Канал.

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Что говорят в Минобороны

По словам Гаврилюка, на завершающей стадии находится разработка механизма замены военных, которые выполняют задачи в районах боевых действий.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что вывести военнослужащих, которые воюют с 2022 года, можно только тогда, когда накопится человеческий ресурс для для их замены.

Кроме того, чиновник отметил, что Минобороны работают над пополнением подразделений на передовых позициях. Рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, которые присоединились к Силам обороны по контракту.

В Украине также действуют более 50 рекрутинговых центров для привлечения граждан в армию на добровольной основе. Проводится работа по привлечению иностранцев к боевым действиям.

К слову, позже стало известно, что Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.

Напомним, что ранее Федор Вениславский сообщил, что Минобороны разработало механизм ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней службы