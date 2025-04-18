18 апреля президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней до 7 августа 2025 года, передает 24 Канал.

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Как быть готовым к мобилизации

Каждый мобилизованный должен пройти базовую общевойсковую подготовку. Ее проводят в учебных центрах Украины, или же в специально созданных учебных лагерях в Европейских странах. Сейчас БОВП длится 45 суток.

Лучше всего к ней подготовиться заранее и подтянуть свою физическую форму.

Для этого в ВСУ советуют ежедневно делать зарядку, посещать занятия в спортзале, больше ходить пешком. 10 тысяч шагов в сутки – то, что надо.

Физические упражнения в течение дня могут включать:

упражнения на растяжку:

приседания – по 10 – 20 раз в 2 –3 подхода

отжимания – 10 – 15 раз в 2 – 3 подхода;

подтягивания – 5 – 10 раз

планка – держать до минут. Тоже желательно делать 2 – 3 подхода.

Можно делать и большее количество повторов. Для людей младшего возраста эти показатели могут быть ориентирами для базовой подготовки, а старшим за 40 лет стоит адаптировать программу под свои возможности.

В ВСУ призывают подходить к физическим нагрузкам добросовестно и прилагать умеренные усилия для постепенного повышения своего уровня выносливости.