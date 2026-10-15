Не делите места по своему усмотрению: что нужно знать о законной парковке во дворе

Соседи в многоквартирных домах часто ссорятся из-за места для автомобиля во дворе. Кто-то отмечает "свое" место металлическим столбиком или ведром с бетоном, другие блокируют выезд, а некоторые паркуются прямо на газоне под окнами. Чтобы понять, кто в этой ситуации прав, сначала нужно выяснить, кому юридически принадлежит сам двор, ведь именно от этого зависят права каждого жильца.

Как закон определяет право на парковочное место во дворе

Понятие придомовой территории определено Законом Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме". Это территория вокруг дома в пределах земельного участка, что необходимо для его обслуживания и удовлетворения жилищных, социальных и бытовых потребностей жильцов. Юрист EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии 24 Каналу рассказала, что земельный участок под домом вместе с придомовой территорией может быть передан в собственность или постоянное пользование совладельцам. Тогда порядок его использования определяют сами совладельцы.

В противном случае участок может принадлежать общине, то есть коммунальной организации, управляющей домом. Ни в одном из этих случаев отдельный жилец не приобретает права на "персональное" парковочное место только потому, что давно ставит там машину или живет на первом этаже.

По словам эксперта, блокираторы, цепи, столбики или таблички "Место занято" не могут устанавливаться без соответствующего решения совладельцев. Такие ограничения не имеют никакой юридической силы.

Ольга Брус Юрист АО "EvrikaLaw" Установка замков, парковочных барьеров или натягивание цепей на территории общего пользования является прямым нарушением Правил благоустройства населенного пункта, а также созданием препятствий для движения. Совладельцы имеют право обратиться в городскую инспекцию по благоустройству или муниципальную охрану с требованием демонтировать такие незаконные сооружения.

Юрист отметила, что пользователи могут проверить статус земли под домом и придомовой территории. Для этого предоставляется выписка из Государственного земельного кадастра через электронный кабинет Госгеокадастра. Также можно сформировать информационную справку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Совладельцы участка имеют равные права на имущество с учетом ограничений, установленных законом или решением совладельцев. Однако реализация этого права не может нарушать права других жильцов.

Закрепить за кем-либо конкретные места, обустроить гостевую стоянку, установить шлагбаум или запретить парковку крупногабаритного транспорта можно только решением собрания совладельцев, которое считается принятым, если за него проголосовали собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых в совокупности превышает 50 процентов общей площади дома,

– сказала Ольга Брус.

В то же время в домах, где создано ОСМД, решения о порядке пользования общим имуществом и передаче его в пользование принимаются не менее чем двумя третями голосов совладельцев. Принятое решение является обязательным для всех, в том числе для тех, кто голосовал против. Стоит помнить, что наниматели и арендаторы квартир могут участвовать в управлении домом только по поручению собственника.

Во дворе также важно соблюдать Правила дорожного движения. Как отметила Ольга, дворовые территории приравниваются к жилой зоне даже без специальных дорожных знаков, а потому:

пешеходы имеют преимущество перед автомобилями;

скорость движения транспорта не должна превышать 20 километров в час;

запрещено сквозное транзитное движение.

ПДД также запрещает парковку автомобилей вне специально отведенных мест. Автомобиль также не должен затруднять движение пешеходов или проезд пожарных, скорой помощи и аварийных служб.

Согласно нормам, на придомовой территории нельзя долго стоять с работающим двигателем.

Пункт 15.10 упомянутых Правил запрещает парковать автомобиль на газонах, ближе чем в 5 метров от контейнерных площадок для мусора, на тротуарах, если для пешеходов остается менее двух метров, а также в местах, где это делает невозможным движение других транспортных средств.

Автомобиль, перекрывший выезд соседу или заблокировавший подъезд для спецтранспорта, нарушает закон даже во дворе, где нет никаких разметки,

– уточнила юрист.

Что делать, если блокируют автомобиль или не позволяют парковаться в законно отведенном месте

Ольга Брус ни в коем случае не советует прибегать к самоуправству. Граждане не имеют права повреждать чужой автомобиль, самостоятельно его перемещать или блокировать.

За это предусмотрена ответственность, даже если первым нормы нарушил сосед.

По словам эксперта, сначала следует зафиксировать нарушение на фото или видео с привязкой к местности и времени, вызвать полицию по номеру 102 и сообщить, что автомобиль заблокировал выезд или стоит с нарушением Правил дорожного движения.

Тогда уже займутся этим полицейские, которые могут установить владельца транспортного средства и привлечь его к административной ответственности.

Если же нарушается порядок, утвержденный совладельцами, следует письменно обратиться в правление ОСМД или к управляющему, а в случае систематических нарушений – в суд с требованием устранить препятствия в пользовании имуществом,

– сообщила Ольга Брус.

Владелец квартиры также имеет право требовать от виновного лица возмещения ущерба, нанесенного общему имуществу, например, поврежденному газону или бордюру.

При этом она отмечает, что самым надежным способом урегулирования конфликтов является официальное оформление парковки. Инициативная группа, состоящая как минимум из трех владельцев квартир, может созвать собрание, уведомив о нем каждого совладельца не позднее чем за 10 дней, и вынести на голосование схему размещения автомобилей, правила въезда и порядок оплаты обустройства стоянки.

Решение оформляется протоколом, с которым каждый совладелец имеет право ознакомиться. Именно такой документ станет вашим главным аргументом в разговоре с соседом, полицией или судом и превратит "неписаные правила двора" в четкие и обязательные для всех договоренности.