Для досрочного выхода на пенсию УБД не работает правило "месяц службы за три", – решение суда

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда разработал нормы назначения пенсии участнику боевых действий при досрочном завершении службы. Также уточнен подход к зачислению периода плена и 6 месяцев после освобождения

Как исчисляется страховой стаж военного при досрочном выходе на пенсию?

Согласно решению суда, страховой стаж должен высчитываться по закону, если участник боевых действий решил досрочно уйти на пенсию. В таком случае не предусматривается кратного исчисления периодов службы. Об этом говорится в решении по дела №200/8094/24.

Иск в суд подал участник боевых действий, который требовал досрочный выход на пенсию по возрасту, что позволяет пункт 4 части 1 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Возраст военного позволял завершить службу, но Пенсионный фонд отметил, что он якобы нет соответствующего страхового стажа. Мужчина якобы прослужил 20 лет и 9 месяцев, а для выхода на пенсию нужно 25 лет.

В суде военный пытался доказать, что его страховой стаж определен неправильно. Одной из причин он назвал потребность засчитать период его службы в зоне боевых действий, что позволяет применить коэффициент "один месяц службы за три". А также ПФУ якобы не учел время пребывания в плену и 6 месяцев после освобождения. Кроме того, военный просил учесть отдельные периоды работы и предпринимательской деятельности.

Суд первой инстанции признал отказ в назначении пенсии противоправным, однако дело передали в апелляцию. Следующий судья согласился, что в страховой стаж следует засчитать пребывание в плену и деятельность мужа вне службы, но отказал в требовании применить ко времени службы кратное исчисление "один месяц за три". Также по решению апелляции, в стаж нельзя зачислить шестимесячный период после освобождения из плена. На это якобы нет оснований.

Каким было решение Верховного суда?

Верховный суд в целом утвердил правильность решения апелляционного суда. Судьи объяснили, что споры относительно страхового стажа возникают в рамках солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Правила определения страхового стажа регулируются исключительно Законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Льготное исчисление стажа тоже возможно по закону. Однако такое определение применялось ранее, когда человек выходил на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет. А вот досрочная пенсия по возрасту для участников боевых действий не относится к этим категориям. Но период пребывания в плену ПФУ должен засчитывать в страховой стаж.

Важно! Согласно законодательству, период после увольнения можно учитывать в страховой стаж, если эти 6 месяцев вносились страховые взносы за счет государства.

В то же время нормы Закона №1788-XII и Положения №530, на которые ссылался истец, регулируют только исчисление выслуги лет.

В общем, Верховный Суд подтвердил, что подход апелляционного суда был правильным и удалось не допустить нарушений процессуального законодательства.

