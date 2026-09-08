Граждане выступают за право мобилизованных на достойную пенсию: почему в Минсоцполитики отказывают

Министерство обороны Украины стремилось содействовать правильному расчету пенсий для мобилизованных военнослужащих, чтобы их стаж учитывался наравне со стажем контрактников. Ведомство направило Минсоцполитики предложения о внесении изменений в законы Украины, с тем чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих.

Министерство социальной политики объяснило, почему пока не меняет порядок начисления стажа мобилизованным

Инициатива "Стаж под огнем" выступает против несправедливого начисления страхового стажа военным, которые попали в армию в результате мобилизации. В настоящее время государство начисляет таким служащим стаж, аналогичный стажу гражданского работника, не учитывая тяжесть и опасность такой работы. Одна из активисток Ирина Гребцова обращается в различные инстанции, чтобы добиться изменений. Редакции 24 Канала она передала официальное письмо от Министерства социальной политики, в котором содержатся ответы на вопросы о изменениях в зачете стажа.

В частности, автор обращения просила ведомство обосновать пятилетнее снижение пенсионного возраста для участников боевых действий как достаточный механизм компенсации особых условий военной службы и участия в боевых действиях.

На мои 11 конкретных вопросов о наличии актуарных расчетов, медицинских или социологических исследований, которые бы обосновывали норму в 55 лет, министерство официально ответило: "указанные сведения отсутствуют в зафиксированном виде". То есть у государства нет ни одного документа или расчета, который бы подтверждал их слова о "де-факто компенсации" боевого стажа,

– сообщила Ирина.

Более того, Минсоцполитики, объясняя, почему нельзя учитывать стаж мобилизованных наравне с контрактниками, сослалось на Меморандум Международного валютного фонда от 2 июля 2026 года. В тот день был подписан новый Меморандум с МВФ об ограничении расходов Пенсионного фонда Украины.



Официальный ответ на запрос от Минсоцполитики / Скриншот

Однако разработать проект изменений в порядке начисления пенсий требовалось еще в 2024 году в резолюции премьер-министра Дениса Шмыгаля. За это время – еще до подписания Меморандума – государство могло принять соответствующий закон.

Ирина Гребцова отмечает, что Минсоцполитики два года просто откладывало этот вопрос, а теперь заявляет, что у него есть запрет от МВФ.

Минсоцполитики обещает не оставлять защитников ни с чем. В ответе отметили, что будет подготовлен новый законопроект, чтобы льготный стаж можно было заменить "дополнительной государственной выплатой за боевой опыт". Однако, откуда именно будут брать средства на это, не раскрывается.



Минсоцполитики готовит изменения / Скриншот

Минсоцполитики завершает подготовку законопроекта, направленного на реализацию комплексной пенсионной реформы, которая предусматривает, в частности, внедрение концептуально иных подходов к пенсионному обеспечению участников боевых действий. В настоящее время Минсоцполитики проводит консультации по положениям законопроекта с Министерством финансов Украины и международными партнерами. В ближайшее время законопроект будет обнародован,

– сообщили в ведомстве.

Вопросы у активистов все же остаются. Ирина Гребцова отмечает, что до сих пор непонятно, что делать воину, который прошел через бои или плен, но не имеет 25 лет гражданского стажа. После 55 лет он получит какую-то выплату вместо закрепленного в законе страхового стажа. Активистка подчеркнула, что "защитникам нужны не неопределенные обещания, а законно гарантированное право на страховой стаж в Законе № 1058-IV".

Активисты призывают поддержать петицию

На данный момент зарегистрированная петиция собрала лишь чуть более 2 700 голосов из 25 тысяч необходимых. В предложении речь идет о:

зачисление одного месяца службы как трех в случае непосредственного участия в боевых действиях или выполнения боевых задач;

месяца за два – при условии прохождения военной службы в районах ведения боевых действий, даже если это не было непосредственным участием в бою;

месяц службы за два – за пребывание в плену, если этот факт официально установлен.

Напомним, активисты обратились к государству с запросом об изменениях в законодательстве относительно пенсионного обеспечения мобилизованных военных. Для этого было создано коллективное обращение.

Отмечается, что проблема носит масштабный характер. Из-за войны тысячи гражданских лиц оставили работу, семью и привычную жизнь, чтобы защищать Украину. После возвращения со службы многие из-за ухудшения здоровья уже не могут полноценно работать и накапливать страховой стаж для достойной пенсии. По мнению инициаторов изменений, нынешний подход к пенсионному обеспечению мобилизованных является несправедливым.