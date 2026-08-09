Отсрочка от мобилизации в 2026 году: какие документы необходимо подготовить

Право на отсрочку от мобилизации имеют лишь отдельные категории военнообязанных, определенные законодательством Украины. Для ее оформления необходимо не только иметь законные основания, но и подать в территориальный центр комплектования подтверждающие документы.

Какие документы необходимо подать для оформления отсрочки

Порядок оформления отсрочки от мобилизации определяется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров Украины № 560, сообщает пресс-служба Сил обороны Украины. Постановление регламентирует порядок проведения призыва во время мобилизации.

Прежде всего военнообязанный должен подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП):

заявление о предоставлении отсрочки;

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

военно-учетный документ (в электронной или бумажной форме);

документы, подтверждающие право на отсрочку.

Последний пункт является ключевым, ведь перечень подтверждающих документов зависит от конкретного основания для отсрочки.

Например, лица с инвалидностью подают справку МСЭК или другой документ, подтверждающий установление инвалидности. Студенты и аспиранты должны предоставить справку из учебного заведения об обучении по дневной или дуальной форме. Многодетные родители подают свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие их содержание.

Лица, осуществляющие постоянный уход за членом семьи, должны предоставить документы о родственных связях, медицинское заключение о необходимости постороннего ухода и документы, подтверждающие факт осуществления такого ухода, если это предусмотрено законодательством.

Как происходит рассмотрение заявления

После подачи документов ТЦК и СП проверяют их полноту и соответствие требованиям законодательства. При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы или проведена проверка сведений через государственные реестры.

В случае подтверждения законных оснований военнообязанному оформляют отсрочку и вносят соответствующую информацию в военно-учетные документы и государственные реестры. Если же документы не подтверждают право на отсрочку или представлены не в полном объеме, ТЦК и СП может отказать в ее предоставлении.

Юристы обращают внимание на то, что документы должны быть действительными, содержать все необходимые реквизиты и соответствовать актуальным требованиям законодательства. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отсрочки, военнообязанный обязан уведомить об этом ТЦК и СП.

Также следует учитывать, что в зависимости от основания для отсрочки перечень подтверждающих документов может отличаться. Перед подачей заявления целесообразно уточнить актуальные требования в своем ТЦК и СП или ознакомиться с действующими нормативными актами.