Отсрочка от мобилизации в 2026 году: какие документы необходимо подготовить
Право на отсрочку от мобилизации имеют лишь отдельные категории военнообязанных, определенные законодательством Украины. Для ее оформления необходимо не только иметь законные основания, но и подать в территориальный центр комплектования подтверждающие документы.
Какие документы необходимо подать для оформления отсрочки
Порядок оформления отсрочки от мобилизации определяется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров Украины № 560, сообщает пресс-служба Сил обороны Украины. Постановление регламентирует порядок проведения призыва во время мобилизации.
Прежде всего военнообязанный должен подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП):
- заявление о предоставлении отсрочки;
- паспорт гражданина Украины или ID-карту;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- военно-учетный документ (в электронной или бумажной форме);
- документы, подтверждающие право на отсрочку.
Последний пункт является ключевым, ведь перечень подтверждающих документов зависит от конкретного основания для отсрочки.
Например, лица с инвалидностью подают справку МСЭК или другой документ, подтверждающий установление инвалидности. Студенты и аспиранты должны предоставить справку из учебного заведения об обучении по дневной или дуальной форме. Многодетные родители подают свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие их содержание.
Лица, осуществляющие постоянный уход за членом семьи, должны предоставить документы о родственных связях, медицинское заключение о необходимости постороннего ухода и документы, подтверждающие факт осуществления такого ухода, если это предусмотрено законодательством.
Как происходит рассмотрение заявления
После подачи документов ТЦК и СП проверяют их полноту и соответствие требованиям законодательства. При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы или проведена проверка сведений через государственные реестры.
В случае подтверждения законных оснований военнообязанному оформляют отсрочку и вносят соответствующую информацию в военно-учетные документы и государственные реестры. Если же документы не подтверждают право на отсрочку или представлены не в полном объеме, ТЦК и СП может отказать в ее предоставлении.
Юристы обращают внимание на то, что документы должны быть действительными, содержать все необходимые реквизиты и соответствовать актуальным требованиям законодательства. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отсрочки, военнообязанный обязан уведомить об этом ТЦК и СП.
Также следует учитывать, что в зависимости от основания для отсрочки перечень подтверждающих документов может отличаться. Перед подачей заявления целесообразно уточнить актуальные требования в своем ТЦК и СП или ознакомиться с действующими нормативными актами.