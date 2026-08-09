Які документи потрібно подати для оформлення відстрочки

Порядок оформлення відстрочки від мобілізації визначається Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також постановою Кабінету Міністрів України №560, розповідає прес-служба Сил оборони України. Постанова регламентує порядок проведення призову під час мобілізації.

Насамперед військовозобов'язаний має подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП):

заяву про надання відстрочки;

паспорт громадянина України або ID-картку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

військово-обліковий документ (в електронній або паперовій формі);

документи, що підтверджують право на відстрочку.

Останній пункт є ключовим, адже перелік підтвердних документів залежить від конкретної підстави для відстрочки.

Наприклад, особи з інвалідністю подають довідку МСЕК або інший документ, що підтверджує встановлення інвалідності. Студенти та аспіранти мають надати довідку із закладу освіти про навчання за денною або дуальною формою. Багатодітні батьки подають свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують їхнє утримання.

Особи, які здійснюють постійний догляд за членом сім'ї, повинні надати документи про родинні зв'язки, медичний висновок про необхідність стороннього догляду та документи, що підтверджують факт здійснення такого догляду, якщо це передбачено законодавством.

Як відбувається розгляд заяви

Після подання документів ТЦК та СП перевіряє їхню повноту та відповідність вимогам законодавства. Якщо виникає потреба, можуть бути витребувані додаткові документи або проведена перевірка відомостей через державні реєстри.

У разі підтвердження законних підстав військовозобов'язаному оформлюють відстрочку та вносять відповідну інформацію до військово-облікових документів і державних реєстрів. Якщо ж документи не підтверджують право на відстрочку або подані не в повному обсязі, ТЦК та СП може відмовити в її наданні.

Юристи звертають увагу, що документи повинні бути чинними, містити всі необхідні реквізити та відповідати актуальним вимогам законодавства. У разі зміни обставин, які стали підставою для відстрочки, військовозобов'язаний зобов'язаний повідомити про це ТЦК та СП.

Також варто враховувати, що залежно від підстави для відстрочки перелік підтвердних документів може відрізнятися. Перед поданням заяви доцільно уточнити актуальні вимоги у своєму ТЦК та СП або ознайомитися з чинними нормативними актами.