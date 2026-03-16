На случай изменения обстоятельств: для чего нужен подназначенный наследник в завещании

Каждый человек может оставить завещание, чтобы после его смерти имущество перешло родственникам или близким людям. Кроме того, законодательство определяет, что в завещании можно указать подназначенного наследника, который имеет право реализовать волю завещателя в различных жизненных обстоятельствах.

Для чего в завещание вписывают подназначенного наследника?

В Украине нельзя заключать завещание через представителя. Человек должен лично вписывать имена наследников и имущество, которое им передастся после его смерти. У наследодателя также существует возможность предусмотреть случаи, если наследники по определенным причинам не могут получить имущество. Об этом пишет Министерство юстиции Украины.

Наследодатель вписывает имя подназначенного наследника. Он сможет реализовать волю в случаях, когда указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет его или не будет иметь права на наследование. Назначить такого человека наследодатель может, согласно статьей 1244 Гражданского кодекса Украины.

Отметим! Право на наследство имеют физические лица, юридические лица, а также государство. Для наследования человек должен быть живым на момент открытия наследства. Но также наследство могут принять дети, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти

Наследство открывается со дня смерти наследодателя или со дня, когда он объявляется умершим. Подназначенный наследник имеет право на имущество, если другой претендент на наследство умер до его открытия наследства.

Однако, когда наследник открыл наследство, но не успел его оформить и умер, то начинает действовать наследственная трансмиссия. Тогда право принять это наследство уже переходит к его наследникам.