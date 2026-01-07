Как передать важные документы нотариусу на хранение: разъяснение Минюста

Украинское законодательство позволяет физическим и юридическим лицам передавать документы на ответственное хранение нотариусу, чтобы гарантировать их сохранность и защиту от постороннего доступа. В Минюсте объяснили, по какой процедуре принимаются, хранятся и возвращаются такие документы.

Как передать документы нотариусу?

В Украине закон позволяет передавать важные документы на хранение нотариусу для обеспечения их целостности, безопасности и защиты от доступа третьих лиц, сообщает 24 Канал. Такое нотариальное действие предусмотрено статьей 34 Закона Украины "О нотариате", а за рубежом принимать документы на хранение могут должностные лица консульских учреждений в соответствии со статьей 38 этого закона.

У Министерстве юстиции разъяснили порядок принятия документов на хранение. Согласно Порядку совершения нотариальных действий, нотариус по заявлению физических или юридических лиц принимает документы по описи, который составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. Один экземпляр остается у нотариуса, другой передается лицу, сдавшему документы.

По заявлению заинтересованного лица документы могут быть приняты и без описания, при условии что они надлежащим образом упакованы в присутствии нотариуса. В таком случае упаковка скрепляется печатью и подписями нотариуса и лица, которое передает документы.

После принятия документов нотариус выдает свидетельство установленного образца, к которому прилагается описание, если он составлялся. Документы хранятся в отдельных пакетах в сейфах или металлических шкафах, опечатанных печатью нотариуса.

Возврат документов осуществляется по требованию лица, которое передало их на хранение, или его уполномоченного представителя при наличии соответствующих документов, а также на основании решения суда.