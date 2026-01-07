Як передати документи нотаріусу?

В Україні закон дозволяє передавати важливі документи на зберігання нотаріусу для забезпечення їхньої цілісності, безпеки та захисту від доступу третіх осіб, повідомляє 24 Канал. Така нотаріальна дія передбачена статтею 34 Закону України "Про нотаріат", а за кордоном приймати документи на зберігання можуть посадові особи консульських установ відповідно до статті 38 цього закону.

У Міністерстві юстиції роз'яснили порядок прийняття документів на зберігання. Згідно з Порядком вчинення нотаріальних дій, нотаріус за заявою фізичних або юридичних осіб приймає документи за описом, який складається у двох примірниках і підписується обома сторонами. Один примірник залишається у нотаріуса, інший передається особі, що здала документи.

За заявою заінтересованої особи документи можуть бути прийняті й без опису, за умови що вони належно упаковані в присутності нотаріуса. У такому разі упаковка скріплюється печаткою та підписами нотаріуса і особи, яка передає документи.

Після прийняття документів нотаріус видає свідоцтво встановленого зразка, до якого додається опис, якщо він складався. Документи зберігаються в окремих пакетах у сейфах або металевих шафах, опечатаних печаткою нотаріуса.

Повернення документів здійснюється на вимогу особи, яка передала їх на зберігання, або її уповноваженого представника за наявності відповідних документів, а також на підставі рішення суду.