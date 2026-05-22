Деньги по наследству: законопроект о получении выплат умершего родственника подвергся жесткой критике

Один из законопроектов Верховной Рады предлагает разрешить выплаты компенсации, пенсий и других средств родным человека, если он не получил их при жизни. Авторы предлагают любым образом сохранить права умершего на такие выплаты, но получать их будут наследники.

Как в Украине хотят нормировать выплаты для человека после его смерти?

Предлагается, чтобы наследники могли получать невыплаченные их умершему родственнику деньги. Ведь подобная практика уже выполняется решениями судов, однако на рассмотрение и выполнение дела уходят годы. Именно поэтому, по мнению авторов законопроекта №15032 было бы целесообразно несколько изменить Гражданский кодекс.

Смотрите также Не только после 18 лет: кто из украинцев имеет право оформить завещание раньше совершеннолетия

Нередко случались ситуации, когда суды принимали решение о перерасчете пенсий или других выплат, но пока Пенсионный фонд Украины выполнит решение, то человек умирал. А эти деньги, на которые гражданин имел законное право, никак нельзя было вписать в наследство и члены семьи не могли их получить.

Конечно, законопроект уже подвергся критике. Законодатели отмечают, что уже есть определенные нормы, а новые правила якобы угрожают правовой определенности и, вероятно, приведут к дополнительной нагрузке на бюджет.

Похожая норма есть в статье 1 227 Гражданского кодекса Украины. Членам семьи передаются по наследству все социальные выплаты, которые принадлежали наследодателю, но не были получены им при жизни. Как говорят критики, под термин "социальные выплаты" фактически могут подпадать и те компенсации и индексации, что были назначены судом.

Эксперты говорят, что отдельное уточнение может создать ложное впечатление, что наследники будут получать не только уже присужденные выплаты, но и дальнейшие социальные выплаты умершего, что невозможно.

Поэтому по состоянию на сейчас специалисты считают, что законопроект №15032 не является целесообразным, а нормы, согласно которым родственники имеют право получать выплаты наследодателя, уже существуют.

Контекст. Ключевая дискуссия заключается в том, нужно ли прямо закреплять в Гражданском кодексе право на получение именно "начисленных по решению суда" выплат, или достаточно действующих общих норм о наследовании имущественных прав.

Но авторы нового проекта четко описали в пояснительной записке предложения именно этого акта. Они на законодательном уровне хотят сохранить право наследников на компенсации, выплаты и доплаты, которые были назначены наследодателю при его жизни.

Юристы не спешат критиковать законопроект и отмечают, что его реализация будет зависеть от финального текста закона. Там могут прописать новые ограничения или основания для отказов в выплатах семьям. Но этот законопроект отличается от имеющихся норм тем, что сейчас унаследовать можно только те средства, которые были начислены, но не получены при жизни человека. В то же время выплаты, которые еще не были официально назначены или находились на стадии перерасчета, часто становятся предметом судебных споров.

Больнее всего происходит тогда, когда семье говорят: человек имел право, но не успел получить средства при жизни. В то же время учитывая, как сейчас платит ПФУ в пределах 200 гривен в месяц, выплату долга полностью придется пенсионеру ожидать десятками лет, а в некоторых случаях – сотни и это не шутка,

– рассказал юрист Дмитрий Корсун.

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады отмечает финансовые проблемы этого законопроекта. Там говорят, что выплата денег наследникам может потребовать дополнительных расходов, а потому негативно повлияет на показатели государственного бюджета и деньги Пенсионного фонда.

Министерство финансов Украины тоже сделало свою профессиональную оценку. В ведомстве отметили, что на реализацию законопроекта будет невозможно определить объем дополнительных расходов.

Более того, авторы не прописали финансово-экономического обоснования, не провели расчеты и не предоставили предложений, откуда будет происходить покрытие расходов.

Таким образом законопроект №15032 фактически пытается решить проблему разрыва между юридическим правом на выплату и фактическим получением средств. В то же время ключевая дискуссия сводится к балансу между защитой прав наследников и финансовой предсказуемостью государственных выплат.

Как оформить наследство в 2026 году?

Наследники должны с помощью нотариуса с помощью нотариуса открыть наследство и официально получить имущество или деньги умершего родственника. Обязательным является свидетельство о смерти, а также другие документы, подтверждающие право собственности на имущество.

Наследство признается выморочным, если наследники не реализовали право на наследство или были отстранены от наследования. Тогда имущество человека переходит в собственность государства.