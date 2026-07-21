Пограничный контроль будут осуществлять на дополнительных пунктах: новые правила Кабмина
Кабинет Министров расширил экспериментальный проект, в рамках которого добавляются новые пункты пограничного и таможенного контроля. Для украинцев это означает, что пересечение границы, вероятно, станет быстрее, ведь количество пунктов пропуска увеличится.
Новые пункты пропуска для пограничного и таможенного контроля
Новое постановление правительства добавило новые пункты, где украинцы будут проходить пограничный и таможенный контроль при движении пассажирских поездов. Экспериментальный проект касается пересечения границы Украины с Республикой Польша. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №1537, которое недавно вступило в силу.
Законодатели разрешили проводить контроль во время стоянки и движения на станциях Волынской и Львовской областей. Там будут проводиться процедуры, необходимые для выезда за границу.
Так, контроль теперь также будет проводиться в поездах на станциях Ковель, Ягодин, Львов и Мостиска-2.
На железнодорожной станции Ягодин будет проводиться таможенный контроль во время движения на участке Ковель – Ягодин – Ковель. На станции Мостиска-2 пограничники будут работать на участке Львов – Мостиска-2 – Львов.
Пограничный и таможенный контроль будут осуществляться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов, перевозимых через государственную границу Украины.
Актуальные правила относительно очередности пересечения границы
Украинское законодательство определяет категории лиц, имеющих право на первоочередной проход через государственную границу. Это касается:
- глав иностранных государств и членов официальных делегаций;
- обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов;
- сотрудников международных организаций;
- людей с инвалидностью, направляющихся на лечение;
- лиц с инвалидностью I группы; детей с инвалидностью;
- родителей с детьми до одного года.
Напомним, сезон отпусков вызвал большие очереди на пунктах пропуска. В некоторых местах люди ожидали пересечения границы до 13 часов. По данным Госпогранслужбы, наибольшее количество транспорта наблюдалось на пункте пропуска "Угринов". Также значительные очереди фиксировались на "Устилуге", "Краковце" и "Грушеве". Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко отметил, что высокая нагрузка на границу сохранится в течение июля и августа.