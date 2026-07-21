Пограничный контроль будут осуществлять на дополнительных пунктах: новые правила Кабмина

Кабинет Министров расширил экспериментальный проект, в рамках которого добавляются новые пункты пограничного и таможенного контроля. Для украинцев это означает, что пересечение границы, вероятно, станет быстрее, ведь количество пунктов пропуска увеличится.

Новые пункты пропуска для пограничного и таможенного контроля

Новое постановление правительства добавило новые пункты, где украинцы будут проходить пограничный и таможенный контроль при движении пассажирских поездов. Экспериментальный проект касается пересечения границы Украины с Республикой Польша. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №1537, которое недавно вступило в силу.

Законодатели разрешили проводить контроль во время стоянки и движения на станциях Волынской и Львовской областей. Там будут проводиться процедуры, необходимые для выезда за границу.

Так, контроль теперь также будет проводиться в поездах на станциях Ковель, Ягодин, Львов и Мостиска-2.

На железнодорожной станции Ягодин будет проводиться таможенный контроль во время движения на участке Ковель – Ягодин – Ковель. На станции Мостиска-2 пограничники будут работать на участке Львов – Мостиска-2 – Львов.

Пограничный и таможенный контроль будут осуществляться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов, перевозимых через государственную границу Украины.

Актуальные правила относительно очередности пересечения границы

Украинское законодательство определяет категории лиц, имеющих право на первоочередной проход через государственную границу. Это касается:

глав иностранных государств и членов официальных делегаций;

обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов;

сотрудников международных организаций;

людей с инвалидностью, направляющихся на лечение;

лиц с инвалидностью I группы; детей с инвалидностью;

родителей с детьми до одного года.

Напомним, сезон отпусков вызвал большие очереди на пунктах пропуска. В некоторых местах люди ожидали пересечения границы до 13 часов. По данным Госпогранслужбы, наибольшее количество транспорта наблюдалось на пункте пропуска "Угринов". Также значительные очереди фиксировались на "Устилуге", "Краковце" и "Грушеве". Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко отметил, что высокая нагрузка на границу сохранится в течение июля и августа.