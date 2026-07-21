Нові пункти пропуску для прикордонного й митного контролю

Нова постанова уряду додала нові пункти, де українці проходитимуть прикордонний та митний контроль під час руху пасажирських поїздів. Експериментальний проєкт стосується проходження кордону України з Республікою Польща. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №1537, яка нещодавно набрала чинності.

Законодавці дозволили проводити контроль під час стоянки та руху на станціях Волинської та Львівської областей. Там проводитимуть процедури, що необхідні для виїзду за кордон.

Так контроль тепер також проводитимуть у потягах на станціях Ковель, Ягодин, Львів та Мостиська-2.

На залізничній станції Ягодин проводитиметься митний контроль під час руху на ділянці Ковель – Ягодин – Ковель. На станції Мостиська-2 прикордонники працюватимуть на ділянці Львів – Мостиська-2 – Львів.

Прикордонний та митний контроль здійснюватимуть відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, що перевозяться через державний кордон України.

Актуальні правила щодо черговості перетину кордону

Українське законодавство визначає категорії людей, які мають право на першочерговий прохід через державний кордон. Це стосується:

глав іноземних держав та членів офіційних делегацій;

власників дипломатичних, службових та офіційних паспортів;

працівників міжнародних організацій;

людей з інвалідністю, які прямують на лікування;

осіб з інвалідністю I групи; дітей з інвалідністю;

батьків із дітьми до одного року.

Нагадаємо, сезон відпусток спричинив великі черги на пунктах пропуску. Подекуди люди очікували на перетин кордону до 13 годин. За даними Держприкордонслужби, найбільше транспорту було на пункті пропуску "Угринів". Також значні черги фіксували на "Устилузі", "Краківці" та "Грушеві". Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що високе навантаження на кордон збережеться протягом липня та серпня.