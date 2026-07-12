Ситуацію на кордоні окреслили Західне управління Держприкордонслужби та речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.

Які черги на кордоні?

Телеграм-канали 12 липня стали поширювати інформацію від людей, що перебувають на кордоні України та Польщі. Деякі з них чекали на пунктах пропуску нібито 13 годин.

Черга на кордоні з Польщею: дивіться відео

Деякі повідомляють, що на пункті пропуску "Краківець" люди чекають вже дев'ять годин, а черга начебто не рухається. За даними прикордонників, станом на 12:00 там перебували 40 легкових автомобілів та 6 автобусів.

Черга на пункті "Краківець": дивіться відео

Найбільше людей чекало на КПП "Угринів" – 60 легкових автомобілів та 3 автобуси. Дещо менше транспорту було на пунктах "Устилуг" та "Грушів", де було 45 та 25 машин відповідно.

Рекомендуємо враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску,

– зауважили в ДПСУ.

Водночас на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Смільниця" не було жодного легкового авто чи автобуса.

Коли пасажиропотік найвищий?

Андрій Демченко пояснив, що пасажиропотік вже певний час залишається дуже високим. Поточного тижня у будні кордон щодня перетинали не менше 125 тисяч людей, а в суботу – 145 тисяч.

Така інтенсивність, за словами речника ДПСУ, збережеться протягом липня та серпня. Якщо у червні переважала кількість виїздів з України, то зараз кількість людей на в'їзд та на виїзд майже зрівнялась.

Демченко додав, що близько 50% усього пасажиропотоку припадає саме на кордон із Польщею. А найбільші черги напередодні спостерігалися у пунктах пропуску "Устилуг" та "Краківець".

Водночас при перетині кордону залізницею затримок не мало б бути. Винятком є технічні проблеми чи російські обстріли України, зазначили у ДПСУ.

Раніше повідомлялось, що кордон із Польщею – найбільш завантажений напрямок. Саме там найчастіше фіксують черги передусім із легкових автомобілів.