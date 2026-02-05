Первые в очереди на наследство: кто получит имущество после смерти отца

В Украине наследство передается по завещанию или по закону. Если завещания нет, имущество распределяют между родственниками по очередности с учетом родства, брака, усыновления и факта содержания умершим.

Как распределяется имущество после смерти отца?

После смерти отца право на наследство определяется прежде всего наличием завещания. Если его нет, имущество распределяют между родственниками по четко установленной законом очередности.

Интересно Наследство без недвижимости: какие денежные выплаты и компенсации переходят наследникам

Как объясняют в Новороздольской территориальной общине, всего предусмотрено пять очередей наследников, где каждая следующая получает право только при отсутствии предыдущей. В пределах одной очереди наследство делится поровну.

Прежде всего его могут получить:

дети умершего;

официальный супруг или супруга;

родители.

Далее право переходит к братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, потом уже к дядям и тетям. Следует это касается лиц, которые проживали с умершим одной семьей не менее пяти лет, и также других родственников и иждивенцев.

Важно! Дети имеют наследственные права независимо от того, находились ли их родители в браке. Главное, это иметь подтвержденное отцовство. Если ребенок рожден вне брака, право на наследство возникает после официального установления отцовства, в частности через суд.

Какие есть особенности наследования для родителей и детей?

Как означает статья 232 Семейного кодекса Украины, усыновленные дети имеют те же права, что и родные. В то же время супруги могут наследовать только при наличии официально зарегистрированного брака, а религиозный обряд без государственной регистрации не создает юридических последствий.

Отдельно закон определяет условия наследования для родителей умершего. Они могут получить наследство, если не были лишены родительских прав и не признаны недостойными наследниками.

Обратите внимание! Оформление наследства может осложняться пребыванием наследников за рубежом, а вместе с имуществом могут переходить и долги умершего. Кроме того, некоторые права и выплаты вообще не входят в состав наследства.

Что еще следует знать о наследовании в Украине?