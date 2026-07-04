Можно даже онлайн: как подать иск о взыскании алиментов

В настоящее время многие жители Украины могут оформлять различные документы онлайн. Это, в частности, актуально в условиях полномасштабного вторжения, когда люди могут находиться в разных регионах или даже в разных странах.

Как подать иск о взыскании алиментов онлайн

Можно ли подать заявление на получение алиментов онлайн, рассказывает 24 Канал.

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Для начала необходимо зайти на сайт "Электронный суд". Войти можно с помощью собственной электронной подписи.

Как отмечают в адвокатском объединении "Актум", необходимо заполнить все необходимые формы для подачи иска о взыскании алиментов. А затем – загрузить соответствующую документацию.

Для подачи иска о взыскании алиментов требуются следующие документы:

скан-копии паспорта и РНОКПП;

свидетельство о рождении ребенка;

справка, подтверждающая семейное положение;

справка о доходах ответчика;

документы, подтверждающие обучение совершеннолетнего ребенка.

Дополнительно необходимы документы о семейном положении: расторжение или заключение брака.

В то же время часто возникает вопрос – можно ли подать соответствующий иск через приложение "Дія"? Семейный адвокат Алексей Скрябин на своем сайте сообщил, что приложение не является отдельным судом и не принимает иски.

Это удобное государственное приложение, в котором вы можете пользоваться следующими сервисами: подписание документов через "Дия.Подпись", получение копий решений и доступ к судебным документам,

– отметил эксперт.

Подача заявления на алименты происходит именно через личный кабинет пользователя "Электронного суда" (ЕСИТС). Приложение "Дия" в этом вопросе не поможет.

В частности, через приложение можно пройти идентификацию и подписать файл, но это не заменяет требований к содержанию иска или заявления о вынесении судебного приказа.

То есть подать иск, чтобы взыскать с человека алименты, можно онлайн. Для этого следует подготовить определенный пакет документов и ознакомиться с информацией на сайте "Электронного суда". Также можно обратиться за помощью к специалистам.

Что еще следует знать об алиментах?

Напомним, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для несовершеннолетнего соответствующего возраста. Это 1 408,50 гривен на ребенка до 6 лет и 1 756 гривен – в возрасте от 6 до 18 лет.

Если кто-то из родителей не выполняет свои обязанности, взыскание алиментов осуществляется на основании судебного приказа. Также возможно подать исковое заявление о взыскании алиментов в суд.