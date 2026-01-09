Как снять себя с Единого реестра должников после погашения долга

Даже после полного погашения долга информация о человеке может оставаться в Едином реестре должников и создавать серьезные проблемы с имуществом и финансами. Закон определяет четкие основания и порядок, когда такие данные должны быть исключены, важно знать свои права и действовать вовремя.

Кто попадает в Единый реестр должников?

На практике бывают случаи, когда долг уже уплачен или исполнительный документ возвращен взыскателю, но сведения о должнике и дальше отражаются в Едином реестре должников (ЕРБ), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Это может приводить к блокированию регистрации имущества, осложнения нотариальных действий и финансовых операций.

Читайте также С долгами, но без денег: когда физлицо признают банкротом

Чтобы избежать таких последствий, стоит понимать, в каких случаях и на каких основаниях информация подлежит исключению из Реестра.

Исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса и предусматривает принудительное исполнение решений государственными или частными исполнителями. Единый реестр должников входит в Автоматизированную систему исполнительного производства и создан для фиксации невыполненных имущественных обязательств и предотвращения отчуждения имущества должниками. Данные в Реестр вносятся автоматически одновременно с открытием исполнительного производства.

Какие существуют исключения?

В то же время закон предусматривает исключения. В частности, по делам о свидании с ребенком сведения вносятся только после наложения штрафа, по алиментам – если задолженность превышает сумму платежей за три месяца, а отдельные категории должников могут вообще не включаться в Реестр.

Информация о должнике должна быть исключена из ЕРБ одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, отмене мер принудительного исполнения или в случае полного отсутствия задолженности. В день подтверждения полного погашения долга исполнитель обязан отменить меры принудительного исполнения, что и является основанием для исключения данных.

Важно! Если исполнительный документ уже вернули взыскателю, исключение из Реестра осуществляется без возобновления производства – на основании отдельного постановления исполнителя.

Почему необходимо вовремя удалиться из реестра?

Процедура исключения сведений запускается по заявлению должника. К нему нужно приложить документы, подтверждающие основания: квитанции об уплате долга, судебные решения, постановления исполнителя или другие подтверждающие материалы. Все эти документы присоединяются к материалам исполнительного производства.

Своевременное исключение из Единого реестра должников имеет принципиальное значение, ведь пребывание в нем может стать основанием для отказа в государственной регистрации прав, блокировки отчуждения имущества и создания других юридических ограничений.

Обратите внимание! Исключение данных из ЕРБ – это не формальность, а реальный инструмент защиты имущественных прав. Если обязательство выполнено, должник имеет законное право требовать оперативного обновления информации и свободно распоряжаться своим имуществом и финансами.

Как сейчас работает банкротство физических лиц: актуальные условия для должников