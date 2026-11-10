В Украине ускорят поиски пропавших без вести: что изменит новый закон

Верховная Рада приняла закон, который оптимизирует розыск пропавших без вести людей и процедуру идентификации погибших во время военного положения. Документ упрощает работу международных экспертов и позволяет брать образцы ДНК у родственников, вынужденно выехавших за границу.

Привлечение иностранных экспертов и взятие образцов ДНК за рубежом

Законопроект об оптимизации процессов розыска пропавших без вести лиц и идентификации неопознанных тел успешно прошел парламентские процедуры и готовится к подписанию. За введение соответствующих изменений проголосовали народные депутаты на заседании 10 ноября, передает 24 Канал.

Новые правила поддержали 278 парламентариев. Законопроектом №14095 фактически сняли критическую нагрузку с украинских судебно-экспертных учреждений, которые в условиях войны ежедневно сталкиваются с огромным объемом сложных экспертиз.

Законодательные изменения прямо позволяют следователям и прокурорам своим постановлением привлекать профильных специалистов иностранных государств или международных организаций к процедурам идентификации.

Предложенные изменения являются ответом на приоритетные вызовы, стоящие перед государством в условиях военного положения. Ведь пропавшее без вести лицо обладает всеми правами, гарантированными Конституцией и законами Украины, а также имеет право на всестороннее расследование обстоятельств своего исчезновения и установление местонахождения,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Международные эксперты смогут самостоятельно отбирать биологический материал у неопознанных тел, которые возвращаются в Украину в ходе репатриационных мероприятий, а также проводить необходимые молекулярно-генетические исследования.

Особое внимание закон уделяет украинцам, спасавшимся от войны и проживающим сейчас в других странах. Иностранные специалисты получат право отбирать образцы ДНК непосредственно у родственников пропавших без вести за рубежом, которым ранее было крайне сложно передать биоматериал в украинские лаборатории.

Отпечатки пальцев и единый генетический код

Для оперативной идентификации лиц правоохранительные органы теперь смогут официально использовать шаблоны оцифрованных отпечатков пальцев рук из Единого государственного демографического реестра. Это позволит сверять биометрические данные погибших с государственной базой паспортных документов.

Это даст возможность использовать шаблоны оцифрованных отпечатков пальцев рук человека, в частности, для целей идентификации тел (останков) погибших (умерших) лиц,

– пояснили авторы проекта.

Кроме того, каждому неидентифицированному телу будет присваиваться уникальный номер, который вместе с данными молекулярно-генетического анализа Национальной полиции будет вноситься в Электронный реестр геномной информации человека.

Для родственников пропавших без вести граждан этот закон означает существенное сокращение месяцев неопределенности и ускорение юридических процедур. Своевременное установление статуса лица имеет решающее значение для урегулирования имущественных прав, оформления наследства или назначения положенных государственных выплат и пенсий в связи с потерей кормильца.

Напомним, при СНБО планируется создать рабочий орган для координации процесса идентификации тел погибших защитников Украины. В регионах укрепят систему судебно-медицинской экспертизы и создадут специализированные бюро по идентификации погибших.

Кабинет Министров уже утвердил единый порядок работы по идентификации тел, направленный на ускорение экспертиз и уведомление семей. Новая система включает стандартизированные правила осмотра, судебно-медицинских исследований и кодирования, а также предусматривает увеличение финансирования в государственном бюджете на соответствующее оборудование.