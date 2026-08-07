Забрали купленную через OLX квартиру: как суд помог украинке вернуть деньги

Женщина приобрела квартиру через OLX, сделала там ремонт, но была вынуждена покинуть жилье, поскольку столкнулась с недобросовестными продавцами. После этого она пыталась через суд взыскать убытки с той самой продавщицы квартиры и представителя застройщика.

Женщина не была первой владелицей приобретенного жилья

Двухкомнатную квартиру украинка хотела приобрести напрямую у застройщика, которого нашла на OLX. Якобы представитель компании, занимающейся продажей, действительно пришел на просмотр и пообещал, что других владельцев жилья нет, поэтому женщина ничего не могла заподозрить. Однако деньги она отдала уже не компании, а физическому лицу. Об этом говорится в материалах дела №569/7331/24.

В 2016 году женщина после осмотра решила все же приобрести квартиру. Об этом был заключен договор купли-продажи. Продавцом почему-то оказался человек, а не компания. Покупательница передала ему лично 28 500 долларов.

Однако сделка вступила в силу, поэтому женщина вселилась в квартиру вместе с матерью и провела там капитальный ремонт. Они жили там, пока женщина не получила судебный иск о вытребовании квартиры.

Как стало известно истице, приоритетные права на ее жилье принадлежали другим лицам на основании договоров долевого участия в строительстве. А вот застройщик зарегистрировал жилье на себя, поэтому мог его продать, не учитывая права других. Через суд первый законный владелец получил право на владение.

Женщина требовала возмещения убытков

Поскольку ситуацию изменить было невозможно, а женщина не могла жить в квартире, за которую заплатила, она требовала, чтобы продавщица квартиры и представитель застройщика солидарно возместили ей причиненный ущерб. Иск был удовлетворен судами первой инстанции и апелляционной инстанции.

Верховный Суд применил к данному делу положения статьи 661 Гражданского кодекса Украины, где прописаны последствия лишения покупателя права собственности на приобретенное им имущество на основании того, что продажа была незаконной.

По мнению суда, покупательница была лишена возможности пользоваться имуществом, за которое она заплатила на основании договора купли-продажи. Поэтому нормы Гражданского кодекса позволяют взыскать причиненный ей ущерб. Однако состав и размер ущерба не устанавливаются.

Судья постановил, что размер убытков следует определять с учетом рыночных цен, действовавших на день предъявления иска, если иное не установлено договором или законом. Однако суд также вправе требовать возмещения убытков, соответствующих рыночным ценам на момент рассмотрения дела.

Однако Верховный Суд не поддержал позицию о том, что убытки следует взыскивать как с продавщицы, так и с представителя застройщика. По мнению судьи, последний не является стороной договора купли-продажи. А вот продавщица квартиры, которая непосредственно принимала деньги, должна вернуть женщине 1 727 128 гривен в качестве убытков.

Что следует сделать перед покупкой квартиры

Эксперты советуют перед подписанием договора купли-продажи квартиры убедиться, что продавец действительно имеет право распоряжаться недвижимостью, а сама квартира не находится под арестом или другими обременениями. Также необходимо проверить документы, технический паспорт, информацию о зарегистрированных лицах и соответствие фактической площади данным в документах.

Напомним, что получение ключей не означает, что квартиру нужно сразу принимать. Перед подписанием акта стоит внимательно осмотреть все детали в жилье. С собой рекомендуется взять договор, план квартиры, рулетку, уровень или лазерный дальномер и тестер напряжения. Все выявленные недостатки необходимо письменно зафиксировать в акте замечаний, добавить фото или видео и согласовать сроки их устранения с застройщиком.