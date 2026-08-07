Жінка була не першою власницею придбаного житла

Двокімнатну квартиру українка хотіла придбати безпосередньо в забудовника, якого знайшла на OLX. Нібито представник компанії, який займається продажем, дійсно прийшов на показ та обіцяв, що інших власників житла немає, тож жінка нічого не могла підозрювати. Проте гроші вона віддала вже не компанії, а фізичній особі. Про це йдеться в матеріалах справи №569/7331/24.

У 2016 році жінка після огляду вирішила все ж придбати квартиру. Про це був укладений договір купівлі-продажу. Продавцем чомусь виявилася людина, а не компаній. Покупчиня передала їй особисто 28 500 доларів.

Проте умова набрала чинності, тож жінка вселилася у квартиру з матір'ю та зробила там капітальний ремонт. Жили вони там, доки жінка не отримала судовий позов про витребування квартири.

Як стало відомо позивачці, пріоритетні права на її житло було в інших осіб на підставі договорів пайової участі у будівництві. А от забудовник зареєстрував житло на себе, тож міг його продати, не враховуючи права інших. Через суд перший законний власник отримав право на володіння.

Жінка вимагала сплатити збитки

Оскільки ситуацію не можна було змінити й жінка не могла жити у квартирі, за яку заплатила, вона вимагала, щоб продавчиня квартири та представник забудовника солідарно повернули їй завдані збитки. Позов задовольнили суди першої інстанції та апеляції.

Верховний Суд застосував до цієї справи положення статті 661 Цивільного кодексу України, де прописані наслідки відсудження у покупця придбаного ним майна на підставі того, що продаж був незаконним.

На переконання суду, покупчиня була позбавлена можливості користуватися майном, за яке заплатила на підставі договору купівлі-продажу. Тому правила ЦК дозволяють стягнути завдані їй збитки. Але складу та розмір збитків не встановлюється.

Суддя визначив, що розмір варто визначати, враховуючи ринкові ціни, які були чинними в день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Але так само суд має право вимагати відшкодування таких збитків, які відповідають ринковим цінам на час розгляду справи.

Але Верховний Суд не підтримав позицію, що збитки варто стягувати як з продавчині, так і з представника забудовника. Останній, на переконання судді, не є стороною договору купівлі-продажу. А от продавчиня квартири, яка безпосередньо брала гроші, має повернути жінці 1 727 128 гривень у якості збитків.

Що варто зробити перед купівлею квартири

Експерти радять перед підписанням договору купівлі квартири переконатися, що продавець дійсно має право розпоряджатися нерухомістю, а сама квартира не перебуває під арештом чи іншими обтяженнями. Також необхідно перевірити документи, технічний паспорт, інформацію про зареєстрованих осіб та відповідність фактичної площі даним у документах.

Нагадаємо, що отримання ключів не означає, що квартиру потрібно одразу приймати. Перед підписанням акта варто уважно оглянути всі деталі в житлі. Із собою рекомендують взяти договір, план квартири, рулетку, рівень або лазерний далекомір і тестер напруги. Усі виявлені недоліки необхідно письмово зафіксувати в акті зауважень, додати фото чи відео та погодити строки їх усунення із забудовником.