Договір не гарантує безпеку угоди

Майно часто передають через договір купівлі-продажу. Цей документ варто засвідчити в нотаріуса. Але це не єдина дія сторін, щоб угода закінчилася безпечно. Про це повідомили експерти Адвокатського об'єднання "Аргос".

Під час купівлі нерухомості важливу роль грає перевірка об'єкта. Нотаріус не врахує поганий стан майна, але все одно засвідчить угоду. Але далі людина матиме вже особисті проблеми.

Юристи пояснили, чому нотаріальний договір не гарантує безпеку угоди. Як приклад вони розповіли про нещодавню справу №395/701/19, яка розглядалася у Верховному Суді.

Спір виник через визнання договору фіктивним через невідповідність заявленого до реальності. Так одна жінка продала іншій частину будинку разом з прибудовами. У договорі йшлося про те, що майно придатне для проживання, покупець повідомлений про якість і задоволений нею.

Але в реальності все було не так. Частини будинку, яку придбала жінка, з 2006 року не існує. Вона була визнана аварійною. Земельна ділянка теж не могла перейти жінці, бо за документами вона належала сусідці. Покупчиня фактично залишилася без нічого.

Тому вона звернулася до суду, щоб визнати угоду про купівлю недійсною. Її позицію підтримав Верховний Суд. За його доводами, навіть якщо є свідоцтво про спадщину, завірений договір чи інші необхідні для угоди документи – вона визнається недійсною, якщо майна не існує.

Як уникнути проблеми?

Експерти зазначили, що часто люди перевіряють дані про майно лише в Реєстрі речових прав. Коли покупці бачать, що там всі дані про нього є – одразу ж ідуть до нотаріуса, не перевіривши "покупку" фактично.

Але ж в Реєстрі немає даних про майно, яке оформлювалося чи передавалося до 2013 року. Тобто старі будинки не можна "пробивати" лише через Реєстр, бо інформація буде не повна. Її натомість можна шукати в паперових архівах, рішеннях виконкомів або старих нотаріальних книгах.

Нотаріус перевіряє лише ті документи, які йому принесли, та електронні бази. Він не виїжджає на об'єкт і не перевіряє, чи стоїть там реальний будинок, чи купа цегли, і чи не належить цей гараж сусідці за рішенням суду 15-річної давнини,

– уточнили в Юридичній фірмі.

Тому угоди зі старим майном, спадщиною чи частками нерухомості варто укладати зважено. Для початку потрібно перевіряти й первинні документи, особливо, якщо майно давнє. При цьому варто звертати увагу не лише на дані покупця, але й попередніх власників.



Багато інформації про майно містять паперові документи / Фото КМ БТІ Трьохсвятительська

Крім того, через судові реєстри можна дізнатися, чи майно не обтяжене спорами, чи боргами.

І ще одна важлива порада від юристів – намагайтеся самостійно приїхати та оглянути об'єкт перед покупкою. Головне, щоб написані на папері дані збігалися з реальністю.

Експерти кажуть, що ці прості дії перед купівлею допоможуть зберегти гроші, час і нерви. Майно варто купувати зважено й саме від покупця залежить, що він по факту отримає.

Нагадаємо, власникам нерухомості рекомендують перевірити, чи внесено їхнє право власності до Державного реєстру речових прав. Якщо житло оформлювали до 2013 року, паперові документи могли так і не потрапити до електронної бази, що ускладнить продаж, дарування чи оформлення спадщини. Перевірити інформацію про свою нерухомість можна, замовивши витяг із Державного реєстру.

Якщо у витягу відсутні відомості про право власності чи є помилки, власнику варто звернутися до державного реєстратора або нотаріуса для внесення правильних даних