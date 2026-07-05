Які документи варто перевірити

Перед оформленням договору купівлі-продажу покупець найперше має переконатися, що продавець справді є власником квартири, розповідає АН "Маяк".

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Для цього потрібно отримати документ, який підтверджує право власності, а також витяг із Державного реєстру речових прав. Саме у реєстрі можна перевірити, хто є чинним власником, як він отримав житло та чи немає на квартиру арештів, іпотеки або судових спорів.

Окрім документів про право власності, необхідно перевірити:

технічний паспорт квартири;

документ, на підставі якого продавець набув право власності (договір купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо);

довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги;

довідку про зареєстрованих у квартирі осіб;

згоду співвласників, якщо житло перебуває у спільній власності;

дозвіл органів опіки та піклування, якщо серед власників або зареєстрованих є неповнолітні діти.

Особливу увагу фахівці радять звернути на зареєстрованих у квартирі осіб. Якщо до моменту продажу діти, недієздатні особи, військовослужбовці чи громадяни, які тимчасово відсутні, не були виписані із житла, новому власнику вестися вирішувати це питання вже через суд.

Фото: Які документи перевірити перед купівлею квартири / 24 Канал

Що ще потрібно перевірити, окрім документів

Не менш важливо перевірити й самого продавця. Юристи рекомендують переглянути відкриті судові реєстри, щоб з'ясувати, чи не бере він участі у судових процесах, чи не має виконавчих проваджень або інших обставин, які можуть вплинути на законність угоди.

Вдвічі пильнішими варто бути тим, хто купує квартиру за довіреністю. Хоча українське законодавство дозволяє укладати такі угоди, проте саме їх полюбляють шахраї.

Перед підписанням договору необхідно переконатися:

довіреність є чинною;

власник не відкликав довіреність;

вона дійсно надає представнику право укладати договір купівлі-продажу.

Фахівці Міністерства юстиції наголошують, що договір купівлі-продажу квартири має обов'язково посвідчити нотаріус.

До того ж варто пам'ятати, що купівля житла часто має витрати, про які не всі покупці знають. Зокрема, саме покупець платить пенсійний збір у розмірі 1% від вартості житла, зазначеної в договорі купівлі-продажу.