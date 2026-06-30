Хто сплачує пенсійний збір під час купівлі житла

Пенсійний збір платить покупець, а сума збору – 1% від вартості житла, зазначеної в договорі купівлі-продажу, пише 24 Канал.

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Якщо квартира коштує 50 тисяч доларів, покупцю доведеться сплатити ще 500 доларів у гривневому еквіваленті. Цей платіж зазвичай готують до зустрічі з нотаріусом або сплачують у день угоди, а квитанцію передають разом з іншими документами.

Коли можна не платити пенсійний збір за квартиру

Не кожен покупець має платити 1% до Пенсійного фонду. Найчастіше це стосується тих, хто купує житло вперше і може підтвердити, що раніше не мав у власності квартири чи будинку.

Самого пояснення для нотаріуса недостатньо. Якщо людина хоче не платити збір, вона має показати документи, які підтверджують це право. Інакше під час оформлення попросять квитанцію про оплату.

Від збору також звільняють людей, які офіційно перебувають у черзі на отримання житла від держави. Не платять його і юридичні особи, якщо купують нерухомість за бюджетні кошти.

Чому нотаріус не оформить угоду без сплати збору

Нотаріус не посвідчить договір купівлі-продажу без квитанції про сплату збору або документів, які підтверджують право не платити 1%. Без цього покупець не зможе завершити оформлення житла на себе.

Через це частина людей спершу сплачує збір, навіть якщо має підстави не робити цього. Так вони не зривають угоду, а вже після купівлі пробують повернути гроші.

Як повернути 1% пенсійного збору після купівлі житла

Якщо покупець мав право не платити пенсійний збір, але все одно сплатив його під час угоди, гроші можна повернути. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї додають квитанцію про оплату та документи, які підтверджують право на звільнення від збору.

Після перевірки Пенсійний фонд вирішує, чи повертати кошти. Якщо покупцю відмовлять, він може подати додаткові документи або оскаржити рішення. Квитанцію й документи після угоди краще зберегти.