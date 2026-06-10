Хто може повернути 1% пенсійного збору?

Повернути 1% пенсійного збору можуть покупці, які заплатили його помилково, пише 24 Канал.

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Це стосується випадків, коли людина належить до категорії, звільненої від такого платежу, але все одно внесла гроші під час оформлення угоди.

Перед купівлею житла варто перевірити, чи потрібно сплачувати цей збір. Не платити 1% можуть громадяни, які купують житло вперше, перебувають в офіційній черзі на отримання житла або інвестують у новобудову, зазначено на сайті Пенсійного фонду.

Щоб скористатися звільненням одразу під час оформлення договору, покупець має надати нотаріусу документи, які підтверджують таке право.

Які документи потрібні для повернення грошей?

Щоб повернути сплачений збір, потрібно підготувати пакет документів. До нього входять:

заява про повернення;

копія договору купівлі-продажу;

квитанції або інші платіжні документи про сплату 1%;

документи, які підтверджують право на повернення.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові підтвердження. Наприклад, якщо покупець повертає збір як людина, що придбала житло вперше, можуть попросити довідку про відсутність раніше набутого права власності на нерухомість.

Куди подавати заяву?

Заяву разом із документами подають до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання. Подати документи можна особисто або надіслати поштою з описом вкладення.

Після перевірки Пенсійний фонд оформлює повернення коштів. Покупцю варто зберігати копії документів і листування, щоб мати підтвердження у разі додаткових питань.

Скільки триватиме процедура, залежить від обсягу перевірки та складності конкретної справи. Якщо у поверненні відмовлять, платник може подати додаткові документи або оскаржити рішення в суді.

Чи потрібна допомога нотаріуса або юриста?

Нотаріус підтверджує факт сплати збору під час оформлення договору купівлі-продажу. Якщо підстави для повернення нетипові або справа складна, покупець може звернутися до юриста.

Юрист допоможе правильно підготувати заяву та документи. Це зменшує ризик відмови, якщо Пенсійному фонду потрібні додаткові докази.

Чому покупці часто все ж платять збір?

Одна з головних причин полягає в тому, що нотаріуси не завжди погоджуються оформлювати угоду без підтвердження оплати. Проблемою залишається і те, що в Україні досі немає єдиної системи, яка б дозволяла швидко перевірити, чи справді людина купує житло вперше.

У результаті багато українців не хочуть ризикувати зривом угоди та сплачують 1% навіть тоді, коли мають законне право цього не робити. Особливо часто таке трапляється під час термінових купівель, коли часу на оформлення всіх документів просто немає.