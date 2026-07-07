Що взяти на приймання квартири
На огляд не варто йти лише з паспортом житла, пише 24 Канал.
Дивіться також Не ті, яких найбільше у продажу: які квартири купують українці у 2026 році
Покупцю потрібні документи, з якими можна звірити квартиру з умовами, погодженими раніше. Насамперед це інвестиційний або попередній договір купівлі-продажу майнових прав, додатки зі специфікацією оздоблення та план квартири з технічними характеристиками.
Із собою варто взяти рулетку, рівень або лазерний далекомір і тестер напруги. Так можна перевірити не тільки загальний стан квартири, а й те, чи відповідає вона документам.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Що перевірити під час огляду
Перед підписанням акта не варто обмежуватися швидким оглядом кімнат. Спершу треба перевірити те, що після підписання документа доведеться довго доводити або ремонтувати власним коштом:
- стіни, підлогу та якість стяжки;
- вікна, двері, фурнітуру, герметичність і відсутність перекосів;
- труби водопостачання та каналізації, щоб не було протікань;
- електрощиток, автомати й підключення ліній;
- вентиляційні канали та наявність тяги;
- лічильники, пломби, паспорти й первинні показники.
Також варто звірити планування і площу квартири з документами. Якщо є розбіжності, їх краще помітити одразу, а не після підписання акта.
Як фіксувати недоліки
Усі несправності або невідповідності треба фіксувати письмово – у дефектному акті або акті зауважень. Формулювання мають бути конкретними: що саме пошкоджено, де це розташовано і в чому проблема.
Недоліки варто додатково зняти на фото й відео, а акт має підписати уповноважений представник забудовника. У документі також треба вказати строки усунення проблем і залишити за собою право на повторний огляд.
Якщо проблеми залишилися, не варто підписувати акт приймання-передачі з формулюванням "претензій не маю". Акт краще підписувати після повторного огляду, коли забудовник усуне зафіксовані недоліки.
Як зареєструвати право власності на квартиру через забудовника
Після купівлі квартири в новобудові власникам доводиться проходити ще один важливий етап – державну реєстрацію права власності. Саме під час цієї процедури можуть виникнути затримки, помилки в документах або навіть відмова.