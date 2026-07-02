Як змінився попит на житло у 2026 році

За оцінкою НБУ, наприкінці 2025 року ринок купівлі житла був найактивнішим за час повномасштабної війни.

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Але вже на початку 2026 року попит почав слабшати. На це вплинули російські атаки на енергетику, безпекові ризики та подальше зростання цін на нерухомість.

Водночас спад попиту не означає, що ринок завмер. У першому кварталі 2026 року будівництво, навпаки, активізувалося. Покупці стали обережнішими, тоді як забудовники наростили активність.

Найбільше угод із жовтня 2025 року до березня 2026 року укладали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. На ці регіони припадає майже половина всіх купівель житла.

Яке житло частіше купують українці

Покупці дедалі частіше обирають менші квартири. Середня площа житла в укладених угодах становила близько 48 квадратних метрів. Для будинків середня площа була більшою – близько 70 квадратних метрів.

Те, що є у продажу, не завжди відповідає тому, що шукають покупці. У продажу переважають просторіші квартири, середня площа яких перевищує 65 квадратних метрів. Тобто покупці частіше шукають компактніше житло, ніж ті квартири, яких найбільше у продажу.

Помітним залишається інтерес до вторинного ринку. У Києві медіанний вік квартир, які купували, зріс до 33 років, а в західних регіонах – до 39 років. Це може свідчити, що частина покупців обирає старіше житло через ціну, розташування або готовність до швидкого заселення.

В оголошеннях, навпаки, багато новішого житла. Майже дві третини квартир, які продають, розташовані у будинках, молодших за 15 років. Через це між тим, що пропонують продавці, і тим, що реально купують українці, зберігається помітний розрив.

Ціни теж залишаються під тиском. У гривні вартість угод зростає, бо ринок нерухомості часто орієнтується на долар. Додатково на ціни може вплинути собівартість будівництва, яка різко зросла у березні через подорожчання пального.

Де в Україні можна купити квартиру до 60 тисяч доларів

Бюджет до 60 тисяч доларів залишається одним із найреалістичніших для українців, які планують купити житло. У великих містах за ці гроші можна знайти квартиру, однак вибір сильно залежить від локації.

Найскладніше знайти квартиру до 60 тисяч доларів у Києві та Львові. У цих містах на такий ціновий сегмент припадає лише близько 10% від загальної кількості пропозицій. Більше можливостей для вибору є у Дніпрі та Харкові. Близько чверті об'єктів у межах 30 – 60 тисяч доларів становлять однокімнатні квартири.