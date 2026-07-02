Как изменился спрос на жилье в 2026 году

По оценке НБУ, в конце 2025 года рынок покупки жилья был самым активным за время полномасштабной войны.

Смотрите также: Квартиру пропагандиста Лебедева в Киеве купил производитель дронов: что известно

Но уже в начале 2026 года спрос начал ослабевать. На это повлияли российские атаки на энергетику, риски безопасности и дальнейший рост цен на недвижимость.

В то же время спад спроса не означает, что рынок замер. В первом квартале 2026 года строительство, напротив, активизировалось. Покупатели стали более осторожными, тогда как застройщики усилили активность.

Больше всего сделок с октября 2025 года по март 2026 года заключалось в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях. На эти регионы приходится почти половина всех покупок жилья.

Какое жилье чаще покупают украинцы

Покупатели все чаще выбирают квартиры меньшей площади. Средняя площадь жилья в заключенных сделках составляла около 48 квадратных метров. Для домов средняя площадь была больше – около 70 квадратных метров.

То, что есть в продаже, не всегда соответствует тому, что ищут покупатели. В продаже преобладают более просторные квартиры, средняя площадь которых превышает 65 квадратных метров. То есть покупатели чаще ищут более компактное жилье, чем те квартиры, которых больше всего в продаже.

По-прежнему заметен интерес к вторичному рынку. В Киеве медианный возраст приобретаемых квартир вырос до 33 лет, а в западных регионах – до 39 лет. Это может свидетельствовать о том, что часть покупателей выбирает более старое жилье из-за цены, расположения или готовности к быстрому заселению.

В объявлениях, напротив, много более нового жилья. Почти две трети выставленных на продажу квартир расположены в домах, построенных менее 15 лет назад. Из-за этого между тем, что предлагают продавцы, и тем, что реально покупают украинцы, сохраняется заметный разрыв.

Цены также остаются под давлением. В гривне стоимость сделок растет, поскольку рынок недвижимости часто ориентируется на доллар. Дополнительное влияние на цены может оказать себестоимость строительства, которая резко выросла в марте из-за подорожания топлива.

Где в Украине можно купить квартиру до 60 тысяч долларов

Бюджет до 60 тысяч долларов остается одним из самых реалистичных для украинцев, планирующих приобрести жилье. В крупных городах за эти деньги можно найти квартиру, однако выбор сильно зависит от местоположения.

Сложнее всего найти квартиру до 60 тысяч долларов в Киеве и Львове. В этих городах на такой ценовой сегмент приходится лишь около 10% от общего количества предложений. Больше возможностей для выбора есть в Днепре и Харькове. Около четверти объектов в диапазоне 30 – 60 тысяч долларов составляют однокомнатные квартиры.