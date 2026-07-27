Земли возле Буковеля вернули государству: что известно об афере на 14 миллионов гривен

Государству вернули более 3,5 гектара земель лесного фонда вблизи Буковеля, которые, по данным правоохранителей, незаконно оформлены в частную собственность. Следствие установило более 100 эпизодов предполагаемой преступной деятельности, а расследование продолжается.

Как действовала схема с землями возле Буковеля

Правоохранители сообщили о возвращении государству более 3,5 га земель лесного фонда вблизи туристического комплекса Буковель. По информации Национальной полиции , стоимость этих участков составляет около 14 миллионов гривен.

По данным следствия, в июне оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями Главного следственного управления и прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили организованную группу, которая, по версии следствия, незаконно оформила около 20 гектаров земель лесного фонда на подконтрольных лиц.

Речь идет о земельных участках в селе Поляница Надворнянского района Ивано-Франковской области, расположенных неподалеку от туристического комплекса "Буковель". По информации правоохранителей, для реализации схемы использовались поддельные государственные акты на право собственности, фальсифицированная техническая документация и ложные сведения, внесенные в государственные реестры. Часть участков уже использовали под застройку, в частности для строительства гостиничных объектов.

Полицейские также установили, что документы, на основании которых оформляли право собственности, фактически не выдавались уполномоченными органами, а указанные решения органов местного самоуправления не касались передачи этих земель в частную собственность.

Что известно о расследовании

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали более 100 эпизодов предполагаемой преступной деятельности. Были проведены более 150 обысков, более 100 негласных следственных (розыскных) действий и допрошены более 250 человек.

В июне шестерым участникам организованной группы сообщили о подозрении. Кроме того, семеро номинальных владельцев земельных участков уже получили обвинительные приговоры суда. Также суд наложил арест более чем на 300 земельных участков.

Правоохранители обеспечили возвращение в государственную собственность более 3,5 гектара земель лесного фонда. По информации Национальной полиции, работа по возвращению остальных незаконно оформленных участков продолжается.

В то же время согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.