Як діяла схема із землями біля Буковелю

Правоохоронці повідомили про повернення державі понад 3,5 гектара земель лісового фонду поблизу туристичного комплексу Буковель. За інформацією Національної поліції, вартість цих ділянок становить близько 14 мільйонів гривень.

За даними слідства, у червні оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління та прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, яка, за версією слідства, незаконно оформила майже 20 гектарів земель лісового фонду на підконтрольних осіб.

Йдеться про земельні ділянки в селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, розташовані неподалік туристичного комплексу "Буковель". За інформацією правоохоронців, для реалізації схеми використовувалися підроблені державні акти на право власності, фальсифікована технічна документація та неправдиві відомості, внесені до державних реєстрів. Частину ділянок уже використовували під забудову, зокрема для спорудження готельних об'єктів.

Поліціянти також встановили, що документи, на підставі яких оформлювали право власності, фактично не видавалися уповноваженими органами, а зазначені в них рішення органів місцевого самоврядування не стосувалися передачі цих земель у приватну власність.

Що відомо про розслідування

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували понад 100 епізодів ймовірної злочинної діяльності. Було проведено понад 150 обшуків, більше 100 негласних слідчих (розшукових) дій та допитано понад 250 осіб.

У червні шістьом учасникам організованої групи повідомили про підозру. Крім того, семеро номінальних власників земельних ділянок уже отримали обвинувальні вироки суду. Також суд наклав арешт більш ніж на 300 земельних ділянок.

Наразі правоохоронці забезпечили повернення у державну власність понад 3,5 гектара земель лісового фонду. За інформацією Національної поліції, робота щодо повернення решти незаконно оформлених ділянок триває.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.