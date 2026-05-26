Полиция может получить доступ по данным об имуществе украинцев: за что будут штрафовать
В Украине готовят новый законопроект, который может предоставить значительно больше полномочий Национальной полиции для поиска имущества и средств, имеющих сомнительное происхождение. Документ уже подали на рассмотрение Верховной Раде.
Почему расширяют полномочия полиции?
Законопроект получил название "Закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты относительно усовершенствования мер по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности" и был зарегистрирован под № 15260.
Смотрите также Весь пол "застелен" наличными: полиция разоблачила преступную схему в медучреждениях Запорожья
Его авторы отмечают, что полиция сейчас проводит расследование многих случаев незаконного обогащения и коррупции. Но правоохранители не имеют четко определенных инструментов, которые помогали бы им работать с подозрительными активами во время гражданского судопроизводства.
Основной целью проекта Закона является обеспечение эффективного выявления активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, а также формирование надлежащей доказательной базы для дальнейшего использования в уголовных производствах,
– говорится в пояснительной записке.
К какой информации предоставят доступ?
Разработчики законопроекта предлагают расширить доступ Нацполиции к государственным реестрам и информационным базам, а именно:
- к данным о недвижимости;
- финансовым активам;
- корпоративных прав украинцев;
- другого имущества лиц и компаний.
Правоохранителям также хотят предоставить возможности для розыска имущества, выявления подозрительных активов и сбора доказательств незаконного обогащения. Они смогут инициировать арест имущества, которое в дальнейшем могут передать государству.
Кроме этого, полиция сможет бесплатно получать информацию от государственных органов, местной власти, компаний через реестры и автоматизированные системы.
Для ответов на такие запросы предлагают установить четкие сроки:
- предоставить данные нужно будет в течение трех дней;
- в случае задержки – объяснить причины не позднее чем за десять дней.
Отдельно документ предусматривает возможность привлечения экспертов для оценки стоимости активов сомнительного происхождения. Также Национальная полиция официально войдет в список органов, которые будут иметь право выявлять такие активы и собирать доказательства по ним.
За что могут прилететь штрафы?
В то же время законопроект предлагает усилить ответственность за препятствование работе правоохранителей.
Штрафы могут грозить тем, кто
не предоставляет информацию полиции;
подает ложные данные об активах;
нарушает сроки ответа на запросы;
разглашает третьим лицам о сборе информации правоохранителями.
Авторы инициативы убеждены, что новые полномочия позволят полиции быстрее находить сомнительные активы и сократят время на сбор доказательств.
Важно! Закон по сути значительно расширит доступ правоохранителей к персональным данным граждан, что может вызвать большую критику.
Напомним, сейчас в Украине обсуждают новые изменения в систему мобилизации, которые могут существенно расширить полномочия Национальной полиции в отношении граждан со статусом "в розыске".
Одна из инициатив предусматривает предоставление правоохранителям более широкого доступа к данным реестра "Оберег", а также новых инструментов для работы с людьми, которые нарушают правила воинского учета.
Речь идет, частности, о возможности открывать административные или даже уголовные производства в отношении таких лиц, а также доставлять их в территориальные центры комплектования.
Сейчас полиция уже имеет доступ к тем же электронным базам, которыми пользуются ТЦК. Это позволяет правоохранителям оперативно проверять статус военнообязанных при проверке документов.