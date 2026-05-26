Полиция может получить доступ по данным об имуществе украинцев: за что будут штрафовать

В Украине готовят новый законопроект, который может предоставить значительно больше полномочий Национальной полиции для поиска имущества и средств, имеющих сомнительное происхождение. Документ уже подали на рассмотрение Верховной Раде.

Почему расширяют полномочия полиции?

Законопроект получил название "Закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты относительно усовершенствования мер по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности" и был зарегистрирован под № 15260.

Его авторы отмечают, что полиция сейчас проводит расследование многих случаев незаконного обогащения и коррупции. Но правоохранители не имеют четко определенных инструментов, которые помогали бы им работать с подозрительными активами во время гражданского судопроизводства.

Основной целью проекта Закона является обеспечение эффективного выявления активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, а также формирование надлежащей доказательной базы для дальнейшего использования в уголовных производствах,

– говорится в пояснительной записке.

К какой информации предоставят доступ?

Разработчики законопроекта предлагают расширить доступ Нацполиции к государственным реестрам и информационным базам, а именно:

к данным о недвижимости;

финансовым активам;

корпоративных прав украинцев;

другого имущества лиц и компаний.

Правоохранителям также хотят предоставить возможности для розыска имущества, выявления подозрительных активов и сбора доказательств незаконного обогащения. Они смогут инициировать арест имущества, которое в дальнейшем могут передать государству.

Кроме этого, полиция сможет бесплатно получать информацию от государственных органов, местной власти, компаний через реестры и автоматизированные системы.

Для ответов на такие запросы предлагают установить четкие сроки:

предоставить данные нужно будет в течение трех дней;

в случае задержки – объяснить причины не позднее чем за десять дней.

Отдельно документ предусматривает возможность привлечения экспертов для оценки стоимости активов сомнительного происхождения. Также Национальная полиция официально войдет в список органов, которые будут иметь право выявлять такие активы и собирать доказательства по ним.

За что могут прилететь штрафы?

В то же время законопроект предлагает усилить ответственность за препятствование работе правоохранителей.

Штрафы могут грозить тем, кто

не предоставляет информацию полиции;

подает ложные данные об активах;

нарушает сроки ответа на запросы;

разглашает третьим лицам о сборе информации правоохранителями.

Авторы инициативы убеждены, что новые полномочия позволят полиции быстрее находить сомнительные активы и сократят время на сбор доказательств.

Важно! Закон по сути значительно расширит доступ правоохранителей к персональным данным граждан, что может вызвать большую критику.

Напомним, сейчас в Украине обсуждают новые изменения в систему мобилизации, которые могут существенно расширить полномочия Национальной полиции в отношении граждан со статусом "в розыске".

Одна из инициатив предусматривает предоставление правоохранителям более широкого доступа к данным реестра "Оберег", а также новых инструментов для работы с людьми, которые нарушают правила воинского учета.

Речь идет, частности, о возможности открывать административные или даже уголовные производства в отношении таких лиц, а также доставлять их в территориальные центры комплектования.

Сейчас полиция уже имеет доступ к тем же электронным базам, которыми пользуются ТЦК. Это позволяет правоохранителям оперативно проверять статус военнообязанных при проверке документов.