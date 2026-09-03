Продажа с убытком: на Полтавщине в организации схемы подозревают руководителя агропредприятия

Директор госпредприятия в Полтавской области организовал незаконную продажу сельскохозяйственной продукции, чем нанес ущерб государству. Преступную схему раскрыли сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области совместно с детективами Бюро экономической безопасности.

Директор госпредприятия нанес ущерб на миллионы

Как выяснили полицейские, в Полтавской области действовала схема, организованная 76-летним руководителем государственного опытного хозяйства, входящего в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Из-за того, что он наладил продажу продукции по низким ценам, компания понесла миллионные убытки. Об этом сообщают в Национальной полиции.

В течение двух лет руководитель госпредприятия продавал собранные зерновые и масличные культуры частным компаниям, при этом устанавливал цены на выгодных для себя условиях. Из-за этого недополучало деньги именно государственное предприятие, которое возглавлял предполагаемый преступник.

Мужчина осуществлял продажу на основании договоров, в которых указывал стоимость продуктов, выращенных государственным предприятием, ниже, чем она была на аграрном рынке. То есть частные компании получали от этого экономическую выгоду, директор зарабатывал для себя, а доход хозяйства в то же время падал.

Экспертиза реальной стоимости проданных сельскохозяйственных культур показала, что убытки предприятия из-за такой схемы руководителя составили 2,7 миллиона гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. За содеянное директора фирмы могут посадить в тюрьму на срок до 6 лет.

Напомним, в апреле 2026 года предпринимателя из Германии экстрадировали в Украину из-за организации аналогичной схемы по закупке зерна. Тогда государство понесло убытки в размере 13,4 миллиона гривен.

Высший антикоррупционный суд признал бизнесмена виновным и приговорил его к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы.