Как работала схема с закупкой зерна?
По данным следствия, в начале 2020 года должностные лица Полтавского филиала государственного предприятия заключили договоры на поставку зерна будущего урожая, сообщает САП. Речь шла о реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства.
Впоследствии в эти соглашения были внесены изменения, которые фактически отменили требование учитывать рыночные цены при оформлении поставок. Это позволило продавать зерно по значительно заниженным ценам.
В результате продукцию реализовали почти вдвое дешевле рыночной стоимости, что, по информации НАБУ, повлекло убытки государственному предприятию на сумму 13,4 миллиона гривен.
Экстрадиция и приговор суда
Фигуранта дела, который находился за рубежом, экстрадировали из Германии. Передача состоялась в пункте пропуска "Краковец – Корчева" на Львовщине.
Ранее Высший антикоррупционный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы.
Сейчас дело является одним из примеров расследования злоупотреблений в сфере аграрных закупок. В то же время в соответствии с законодательством, любое лицо считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.
На Харьковщине будут судить коллаборанта, который помогал россиянам воровать зерно
На Харьковщине будут судить мужчину, которого подозревают в помощи России с вывозом более 7 тысяч тонн украинского зерна во время оккупации.
Фигурант организовал вывоз урожая в фермерское хозяйство в Валуйках, Белгородской области, за сотрудничество с российскими военными.