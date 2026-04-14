Як працювала схема із закупівлею зерна?

За даними слідства, на початку 2020 року службові особи Полтавської філії державного підприємства уклали договори на постачання зерна майбутнього врожаю, повідомляє САП. Йшлося про реалізацію сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Дивіться також Туреччина готується зменшити закупівлі важливого українського товару: чому експорт впаде

Згодом до цих угод були внесені зміни, які фактично скасували вимогу враховувати ринкові ціни під час оформлення поставок. Це дало змогу продавати зерно за значно заниженими цінами.

У результаті продукцію реалізували майже вдвічі дешевше від ринкової вартості, що, за інформацією НАБУ, спричинило збитки державному підприємству на суму 13,4 мільйона гривень.

Екстрадиція і вирок суду

Фігуранта справи, який перебував за кордоном, екстрадували з Німеччини. Передача відбулася у пункті пропуску "Краківець – Корчова" на Львівщині.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 3 років і 10 місяців позбавлення волі.

Наразі справа є одним із прикладів розслідування зловживань у сфері аграрних закупівель. Водночас відповідно до законодавства, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

На Харківщині судитимуть колаборанта, який допомагав росіянам красти зерно