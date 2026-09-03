Директор держпідприємства завдав мільйонних збитків

Як з'ясували поліціянти, на Полтавщині діяла схема, організована 76-річним керівником державного дослідного господарства, яка працює в структурі Національної академії аграрних наук України. Через те що він налагодив продаж продукції за низькими цінами, компанія зазнала мільйонних збитків. Про це пишуть у Національній поліції.

Протягом двох років керівник держпідприємства продавав зібрані зернові та олійні культури приватним компаніям, при чому ставив ціни на вигідних для себе умовах. Через це гроші недоотримувало саме державне підприємство, яке ймовірний злочинець очолював.

Чоловік здійснював продаж через договори, де вказував нижчу вартість вирощених державним підприємством продуктів, ніж вони є на аграрному ринку. Тобто приватні компанії мали від цього економічну вигоду, директор заробляв для себе, а дохід господарства у той час падав.

Експертиза щодо реальної вартості проданих агрокультур показала, що збитки підприємства через таку схему очільника склали 2,7 мільйона гривень.

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Фігуранту повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем. За скоєне директора фірми можуть посадити до в'язниці на строк до 6 років.

Нагадаємо, у квітні 2026 року підприємця з Німеччини екстрадували в Україну через подібну організацію схеми із закупівлі зерна. Тоді держава зазнала 13,4 мільйона гривень збитків.

Вищий антикорупційний суд визнав бізнесмена винним та призначив 3 роки й 10 місяців позбавлення волі.