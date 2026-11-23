Теперь гражданам будет проще получить повторную выписку или свидетельство через портал Дия. Это особенно важно в условиях войны, когда в непредвиденных обстоятельствах документы могут быть утеряны. Их восстановление не должно зависеть от места нахождения человека.

Из процедуры заказа дубликатов свидетельств и выписок убрали формальности

Государство делает все возможное, чтобы украинцы получали услуги независимо от того, где они находятся. Процесс заказа дубликатов свидетельств и выписок требовал усовершенствования. С 23 ноября услуга работает по-новому. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В целом уже несколько лет люди могут восстановить свои свидетельства и повторно получить выписки через портал Дия. Часть заявок на получение выписок из Реестра ЗАГС приходилось отклонять. Сейчас проблемы с проверкой данных устранены благодаря автоматизации, а процесс подачи заявлений упрощен.

Получить повторное свидетельство о рождении или браке вместо утерянного, заказать документ для оформления наследства, социальных выплат и т. д. – все это можно сделать дистанционно, без посещения отделов ЗАГС,

– говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, среди украинцев популярен запрос на повторное получение выписок о браке и рождении.

Ранее в приложении Дия существовало несколько различных услуг. Теперь государство ввело всего две – повторная выдача свидетельств и предоставление выписок из Реестра ДРАЦС. Через портал человек может выбрать тот тип документа, который ему нужен.

Как именно обновили услугу

По новым правилам проверка данных осуществляется системой еще на этапе формирования заявления. Ранее проблема возникала из-за того, что заявление могли подать даже те граждане, о которых нет записи в электронной базе.

Еще одно изменение заключается в том, что заполнение формы теперь также будет происходить автоматически.

Необходимые сведения автоматически поступают из государственных реестров. При заказе документов, касающихся родственников, система самостоятельно проверяет соответствующие сведения в реестре. Это устраняет необходимость в ручном вводе данных и реквизитов подтверждающих документов, загрузке их отсканированных копий и минимизирует риск ошибок,

– сообщили разработчики.

Как воспользоваться услугой

Услуга по повторному получению свидетельства или заказу выписки доступна гражданам в возрасте от 18 лет. Процедура будет успешной, если сведения о человеке содержатся в Едином государственном демографическом реестре и Реестре ЗАГС.

Человек должен авторизоваться на портале Дия, выбрать нужный документ, проверить автоматически сформированное заявление, подать его и произвести оплату за услугу и доставку.

Обратите внимание! После оформления заказа документы будут отправлены в выбранное отделение Укрпочты. В будущем доставка будет осуществляться и за границу.

Напомним, украинцы также могут восстановить утерянный или уничтоженный паспорт. Для этого следует обратиться в Государственную миграционную службу, ЦПАУ или в "Паспортный сервис" по месту фактического проживания.

Офис Военного омбудсмена предложил упростить восстановление паспортов для военнослужащих, которые часто не имеют доступа к своим документам. Таким образом, государство может разработать алгоритм для мобильного оформления паспортов защитникам и защитницам.