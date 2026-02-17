Жена УБД: что это значит для женщины и на какую помощь можно рассчитывать
- Жена участника боевых действий имеет право на некоторые скидки, однако для этого нужно подать заявление и справку, где указаны все члены семьи.
- Дети военнослужащих могут получить бесплатные учебники, льготные кредиты на образование, места в общежитиях и возможность бесплатно посещать оздоровительные санатории.
Участники боевых действий имеют свои семьи и жизненные обстоятельства. Когда человек идет на войну, его семья имеет право на помощь. Кому именно она предоставляется и в каких форматах можно определить по законодательству.
На какие льготы имеет право жена военнослужащего?
О том, какую помощь предусматривает для жен ВПЛ государство, говорится в Семейном кодексе.
По статье 3, члены семей военнослужащих военнослужащих, то есть лица, проживающие вместе, имеют общий быт и взаимные права и обязанности – имеют право на льготы.
К членам семьи УБД относятся:
- нетрудоспособные родители;
- супруга;
- общие несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с УБД.
Следовательно, по закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" жена имеет льготы в оплате коммуналки. В частности речь идет о "скидках" в 75%:
- на оплату жилья;
- на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги;
- на топливо для дома, если нет централизованного отопления.
Важно! Чтобы получить соответствующие льготы нужно подать заявление и справку, где указать состав семьи.
В то же время для других членов семьи УБД есть отдельные льготы, в соответствии с их личными статусами и категориями.
Какая помощь предусмотрена для детей УБД?
Дети, чьи родители являются военнослужащими в частности могут ожидать на поддержку государства. УНИАН пишет, что среди бонусов:
- внеочередное получение места в школе или садике;
- обучение на бюджете (полностью или частично);
- стипендия;
- льготные или бесплатные общежития;
- льготные долгосрочные кредиты на образование.
Также детей УБД бесплатно обеспечивают учебниками во время обучения. Среди возможностей – бесплатная поездка в оздоровительный санаторий или лагерь.
Что нужно знать о льготах для УБД?
Кроме статуса "участник боевых действий" существует еще один – "ветеран войны". Последний включает различные категории, в частности это лица с инвалидностью из-за войны и непосредственные участники войны.
Статус УБД имеет преимущество в большем количестве льгот и означает служащих ВСУ и добровольцев. Поэтому понятия являются кардинально разными.
В то же время известно, что УБД имеют право на внеочередное и бесплатное получение земельного участка. Однако следует учесть, что во время военного положения процесс ограничили.