На какие льготы имеет право жена военнослужащего?

О том, какую помощь предусматривает для жен ВПЛ государство, говорится в Семейном кодексе.

По статье 3, члены семей военнослужащих военнослужащих, то есть лица, проживающие вместе, имеют общий быт и взаимные права и обязанности – имеют право на льготы.

К членам семьи УБД относятся:

нетрудоспособные родители;

супруга;

общие несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с УБД.

Следовательно, по закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" жена имеет льготы в оплате коммуналки. В частности речь идет о "скидках" в 75%:

на оплату жилья;

на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги;

на топливо для дома, если нет централизованного отопления.

Важно! Чтобы получить соответствующие льготы нужно подать заявление и справку, где указать состав семьи.

В то же время для других членов семьи УБД есть отдельные льготы, в соответствии с их личными статусами и категориями.

Какая помощь предусмотрена для детей УБД?

Дети, чьи родители являются военнослужащими в частности могут ожидать на поддержку государства. УНИАН пишет, что среди бонусов:

внеочередное получение места в школе или садике;

обучение на бюджете (полностью или частично);

стипендия;

льготные или бесплатные общежития;

льготные долгосрочные кредиты на образование.

Также детей УБД бесплатно обеспечивают учебниками во время обучения. Среди возможностей – бесплатная поездка в оздоровительный санаторий или лагерь.

Что нужно знать о льготах для УБД?

Кроме статуса "участник боевых действий" существует еще один – "ветеран войны". Последний включает различные категории, в частности это лица с инвалидностью из-за войны и непосредственные участники войны.

Статус УБД имеет преимущество в большем количестве льгот и означает служащих ВСУ и добровольцев. Поэтому понятия являются кардинально разными.

В то же время известно, что УБД имеют право на внеочередное и бесплатное получение земельного участка. Однако следует учесть, что во время военного положения процесс ограничили.