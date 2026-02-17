На які пільги має право дружина військовослужбовця?

Про те, яку допомогу передбачає для дружин ВПО держава, йдеться в Сімейному кодексі.

За статтею 3, члени сімей військовослужбовців, тобто особи, що проживають разом, мають спільний побут та взаємні права й обов'язки – мають право на пільги.

До членів сім'ї УБД належать:

непрацездатні батьки;

дружина;

спільні неповнолітні діти;

повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з УБД.

Отже, за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" дружина має пільги у сплаті комуналки. Зокрема йдеться про "знижки" у 75%:

на оплату житла;

на газ, електроенергію та інші комунальні послуги;

на паливо для оселі, якщо немає централізованого опалення.

Важливо! Щоб отримати відповідні пільги потрібно подати заяву та довідку, де вказати склад сім'ї.

Водночас для інших членів родини УБД є окремі пільги, відповідно до їхніх особистих статусів та категорій.

Яка допомога передбачена для дітей УБД?

Діти, чиї батьки є військовослужбовцями зокрема можуть очікувати на підтримку держави. УНІАН пише, що серед бонусів:

позачергове отримання місця в школі чи садочку;

навчання на бюджеті (повністю або частково);

стипендія;

пільгові або безкоштовні гуртожитки;

пільгові довгострокові кредити на освіту.

Також дітей УБД безкоштовно забезпечують підручниками під час навчання. Серед можливостей – безплатна поїздка в оздоровчий санаторій або табір.

Що треба знати про пільги для УБД?

Окрім статусу "учасник бойових дій" існує ще один – "ветеран війни". Останній включає різні категорії, зокрема це особи з інвалідністю через війну та безпосередні учасники війни.

Статус УБД має перевагу в більшій кількості пільг та означає службовців ЗСУ й добровольців. Тож поняття є кардинально різними.

Водночас відомо, що УБД мають право на позачергове та безкоштовне отримання земельної ділянки. Однак варто врахувати, що під час воєнного стану процес обмежили.