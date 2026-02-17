Дружина УБД: що це означає для жінки та на яку допомогу можна розраховувати
- Дружина учасника бойових дій має право на деякі знижки, однак для цього потрібно подати заяву та довідку, де вказані всі члени родини.
- Діти військовослужбовців можуть отримати безкоштовні підручники, пільгові кредити на освіту, місця в гуртожитках і можливість безплатно відвідувати оздоровчі санаторії.
Учасники бойових дій мають свої родини та життєві обставини. Коли чоловік йде на війну, його родина має право на допомогу. Кому саме вона надається і в яких форматах можна визначити за законодавством.
На які пільги має право дружина військовослужбовця?
Про те, яку допомогу передбачає для дружин ВПО держава, йдеться в Сімейному кодексі.
За статтею 3, члени сімей військовослужбовців, тобто особи, що проживають разом, мають спільний побут та взаємні права й обов'язки – мають право на пільги.
До членів сім'ї УБД належать:
- непрацездатні батьки;
- дружина;
- спільні неповнолітні діти;
- повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з УБД.
Отже, за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" дружина має пільги у сплаті комуналки. Зокрема йдеться про "знижки" у 75%:
- на оплату житла;
- на газ, електроенергію та інші комунальні послуги;
- на паливо для оселі, якщо немає централізованого опалення.
Важливо! Щоб отримати відповідні пільги потрібно подати заяву та довідку, де вказати склад сім'ї.
Водночас для інших членів родини УБД є окремі пільги, відповідно до їхніх особистих статусів та категорій.
Яка допомога передбачена для дітей УБД?
Діти, чиї батьки є військовослужбовцями зокрема можуть очікувати на підтримку держави. УНІАН пише, що серед бонусів:
- позачергове отримання місця в школі чи садочку;
- навчання на бюджеті (повністю або частково);
- стипендія;
- пільгові або безкоштовні гуртожитки;
- пільгові довгострокові кредити на освіту.
Також дітей УБД безкоштовно забезпечують підручниками під час навчання. Серед можливостей – безплатна поїздка в оздоровчий санаторій або табір.
Що треба знати про пільги для УБД?
Окрім статусу "учасник бойових дій" існує ще один – "ветеран війни". Останній включає різні категорії, зокрема це особи з інвалідністю через війну та безпосередні учасники війни.
Статус УБД має перевагу в більшій кількості пільг та означає службовців ЗСУ й добровольців. Тож поняття є кардинально різними.
Водночас відомо, що УБД мають право на позачергове та безкоштовне отримання земельної ділянки. Однак варто врахувати, що під час воєнного стану процес обмежили.