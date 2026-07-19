С решением ВЛК можно ознакомиться: что нужно сделать и куда обращаться

Не всегда заключение военно-медицинской комиссии является окончательным и может быть обжаловано в установленном законом порядке. Если человек считает, что его состояние здоровья было оценено неверно, он имеет право потребовать повторного рассмотрения.

Куда обращаться для обжалования решения ВЛК

Украинское законодательство предусматривает возможность пересмотра заключения военно-медицинской комиссии как в административном, так и в судебном порядке. Прежде всего Минздрав рекомендует воспользоваться административной процедурой, которая, как правило, является более быстрой и не требует обращения в суд.

Если решение приняла районная или городская ВЛК, его можно обжаловать в ВЛК более высокого уровня – областной, региональной или Центральной военно-врачебной комиссии. Для этого необходимо подать письменное заявление с указанием причин несогласия и приложить медицинские документы, подтверждающие позицию заявителя.

Высшая ВЛК имеет право назначить повторный медицинский осмотр, истребовать дополнительные документы или отменить предыдущее заключение, если установит нарушения при проведении медицинского осмотра или оценки состояния здоровья.

Когда можно обратиться в суд

Если решение высшей военно-медицинской комиссии также не устраивает заявителя или он считает, что во время прохождения ВМК были нарушены его права, он может обратиться в административный суд.

В ходе судебного разбирательства важное значение имеют все имеющиеся доказательства: медицинские заключения, результаты обследований, документы о лечении, а также информация о возможных нарушениях процедуры проведения военно-врачебной экспертизы. При необходимости суд может назначить дополнительную экспертизу для объективной оценки состояния здоровья.

Юристы рекомендуют не медлить с обжалованием и тщательно хранить все медицинские документы, ведь именно они могут стать ключевыми доказательствами при пересмотре решения ВЛК. В сложных обстоятельствах также целесообразно обратиться за правовой помощью к адвокату, специализирующемуся на административном или военном праве.