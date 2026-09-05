Прислали новую повестку "для уточнения данных": суд объяснил, нужно ли идти по такому вызову

ТЦК и СП могут направлять повестки только для самостоятельного вызова лица. Если оснований для повторного вызова гражданина с целью уточнения данных нет, то суд может признать повестку незаконной.

Суд признал незаконной повестку, направленную военнообязанному

Шестой апелляционный административный суд доказал, что центр комплектования не имел права направлять военнообязанному повторную повестку, учитывая, что он уже уточнил свои военно-учетные данные в соответствии с требованиями. По делу №580/1156/26 мужчина не нарушил ни сроки, ни порядок, установленные законодательством.

ЦКК оформил повестку на имя мужчины с целью "уточнения данных". Однако закон не предусматривает необходимости явки по такому требованию, поскольку оно не является самостоятельным. Существует определенный перечень оснований, при которых человека могут вызвать в ЦКК.

Учитывая, что гражданин уже выполнил требование закона и обновил данные, вызывать его для уточнения снова – необоснованно. В новой повестке, которую получил мужчина, не была указана цель явки. ТЦК лишь использовал общую и неопределенную формулировку "для уточнения данных". То есть истец, по мнению суда, не должен был реагировать на такую повестку.

Соответственно, как уточняет юрист Виктория Драпайло, центр комплектования не мог вносить сведения о неявке мужчины по вызову. Поэтому суд обязал ТЦК удалить сведения о нарушении правил воинского учета и отменить инициированный розыск.

Напомним, действующее законодательство не разрешает вручать повестку каким-либо иным способом, кроме личной передачи военнообязанному под подпись, в частности, путем отправки через Укрпошту. Электронные сервисы могут использоваться, но исключительно для передачи информации, а не для непосредственной отправки повесток.

Штраф за игнорирование повестки и неявку по вызову составляет от 8 500 гривен и увеличивается до 34 000 гривен, если не был уплачен своевременно.