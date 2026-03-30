Все в интересах ребенка: какие права в Украине имеет мачеха и отчим

Закон о воспитании, защите прав и содержании ребенка предусматривает, что неродные родители тоже имеют права, если они воспитывают несовершеннолетнего. В то же время, совершеннолетние пасынок или падчерица тоже имеют обязанности по отношению к мачехе или отчиму.

Какие права мачехи и отчима в отношении детей?

Родные мать или отец могут начать новые отношения. Тогда у их ребенка появляется мачеха или отчим. В некоторых случаях их права приравниваются к возможностям родных родителей. Об этом пишут специалисты Безоплатной юридической помощи.

Так в частности отчим и мачеха имеют право на участие в воспитании ребенка. При условии их совместного проживания с несовершеннолетним, они могут привлекаться к их воспитанию вместе со своим партнером – родственником ребенка.

Кроме того, они могут защищать права пасынка или падчерицы. Они могут обращаться в органы опеки или в суд, если будут заявлять о чем-то для благополучия ребенка. Специальных полномочий мачехе или отчиму для этого не требуется.

Родители также имеют обязанность по содержанию несовершеннолетнего, с которым они проживают. Наравне с кровным родственником они должны заботиться о ребенке. Однако эта обязанность действует при условии, что:

у ребенка нет родителей, деда, бабы или совершеннолетних братьев и сестер, которые могли бы их содержать;

мачеха или отчим имеют возможность оказывать материальную помощь.

Специалисты отмечают, что суд может освободить мачеху или отчима от этой обязанности или ограничить его на определенный срок. Это возможно при условии непродолжительного проживания одной семьей или когда мать или отец ребенка вели себя недостойно в брачных отношениях.

Падчерица или пасынок тоже имеют обязанности. Об этом говорится в статье 270 Семейного кодекса Украины. Однако они возникают уже после совершеннолетия. Если мачеха или отчим нетрудоспособны, то дети обязаны их содержать. Конечно, если они имеют для этого финансовую возможность.

Важно! Чтобы содержать мачеху или отчима, у них нет быть близких родственников, или они по уважительным причинам не могут их содержать.

