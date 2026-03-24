Как избежать экономического кризиса в Украине?
Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики и эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу "ДумаЙ".
По его словам, каждый год в Украине смертность достигает до 500 тысяч человек. Тогда как народу рождается только от 180 до 220 тысяч украинцев.
Мы физически вымираем. У нас ежегодно умирает больше, чем рождается где-то на 300 тысяч человек,
– отметил эксперт.
То есть сейчас коэффициент рождаемости в Украине составляет всего 0,7 ребенка на одну женщину. До войны он был вдвое больше – 1,4.
Такое стремительное сокращение численности грозит экономическим кризисом. Поэтому, по подсчетам Воскобойника, украинки должны в среднем рожать 2,2 ребенка на женщину, чтобы сохранить стабильное количество населения. Это означает, что 10 женщин, например, должны родить 22 ребенка.
Однако пока тенденции к увеличению рождаемости не наблюдается. Ежегодно население только сокращается.
Это началось еще с 2010 – 2012 годов. И эта тенденция неизменна, и она не изменится уже, – уверен Воскобойник.
В дополнение, ситуация только ухудшается из-за массовой миграции населения. Более того, эксперт прогнозирует, что после войны за границу могут выехать еще больше украинцев.
В итоге это означает, что скоро некому будет работать и платить налоги.
И нам не будет хватать потребителей товаров и услуг, которые производятся здесь в Украине, что будет в свою очередь углублять экономический кризис,
– подчеркнул специалист.
Заметьте! Представители Международной организации труда в конце 2025 года подсчитали, что Украине не будет хватать примерно 8,2 – 8,6 миллиона рабочих рук.
Как упала рождаемость в Украине?
Всего в 2025 году на одного новорожденного в Украине приходилось трое умерших людей, пишет Opendatabot.
За прошлый год в стране:
- родилось – более 168,7 тысяч детей;
- умерло – 485,2 тысячи человек.
В 2025 году смертность в Украине сократилась на 2%, но рождаемость – аж на 4,5%.
Хотя аналитики отмечают, что после кризисного 2022 года, когда рождаемость сократилась на 25%, снижение этого показателя постепенно замедляется.
До начала полномасштабной год к году рождаемость сокращалась, в среднем, на 8%. Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, разница остается ощутимой – детей рождается в 1,6 раза меньше,
– отмечают в Opendatabot.
Заметьте! С начала полномасштабной войны численность населения в Украине сократилась примерно до 34 миллионов человек. Это касается как подконтрольной территории, так и регионов под оккупацией.
Сколько украинцев выехало за границу?
Во время войны за границу выехало значительная часть украинцев. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, примерно 11 миллионов граждан покинули страну.
В Министерстве иностранных дел уточняют, что на консульском учете за рубежом находятся около 8,5 миллиона украинцев. В то же время реальное количество тех, кто выехал, может быть значительно больше.
Президент Украины отмечает, что мотивы выезда разные: кто-то покидал страну из-за страха или паники, кто-то – из-за уклонения от службы, а кто-то – из-за личных потерь и моральной боли.
Однако Владимир Зеленский отметил, что цель – вернуть миллионы украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Для этого МИД должен разработать стратегию, что позволит организованно и без принуждения обеспечить возвращение взрослого населения, детей и студентов.